Suntem în plin sezon de gripă, vaccinarea merge greu, iar medicii vin cu un avertisment şi mai îngijorător. Primele cazuri de aşa numita "super-gripă" au fost confirmate oficial și în România. Vorbim despre un virus mai agresiv decât cel de tip A, foarte contagios, care circulă deja în mai multe state europene și care a dus la o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri.

Acest virus este o formă mai agresivă de gripă, dar această „super-gripă” este o variantă a virusului gripal de tip A, care circulă deja intens în România, dar şi în statele europene. Medicii spun că se manifestă cu temperaturi de peste 39 de grade ale corpului, frisoane, dureri puternice de cap, dar şi musculare, tuse şi nas care curge, dar şi o stare generală destul de slăbită. Sunt situaţii în care simptomele par că se ameliorează, dar revin şi mai intens. La copii, pot apărea şi probleme digestive, iar medicii atrag atenţia că atunci când nu trece răceala după o săptămână, ar trebui să mergem la medicul de familie. Cele mai vulnerabile persoane rămân cele de peste 65 de ani care au alte boli cronice şi o imunitate destul de slăbită. Trebuie să mergem la spital atunci când apar dificultăţi la respiraţie, o stare accentuată de slăbiciune, confuzie sau febră care nu scade. Ca să avem şi o imagine de ansamblu, în prima săptămâna din luna decembrie, au fost 3.000 de cazuri de gripă, dublu faţă de săptămâna trecută, iar spitalele încep deja să resimtă această presiune şi se aşteaptă ca, după primele zile de Crăciun, numărul acestor cazuri să crească.

