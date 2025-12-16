Informaţie de ultim moment acum. Un polițist a murit după ce a căzut de pe o macara, pe o stradă din Sectorul 1. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost găsit inconștient, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Potrivit primelor informații, bărbatul s-ar fi aruncat.

La data de 16 decembrie 2025, Poliția Capitalei - Secția 4 a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că pe o stradă din Sectorul 1 ar fi fost găsit un bărbat inconștient, care ar fi căzut de pe o macara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 42 de ani.

De asemenea, în pofida eforturilor depuse, cadrele medicale ajunse la fața locului au declarat decesul bărbatului. Înainte de gestul extrem, bărbatul și-ar fi provocat mai multe răni pe corp cu un cuțit.

Articolul continuă după reclamă

Trupul neînsuflețit urmează să transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. Potrivit surselor Observator, poliţistul s-ar fi aruncat de pe macara.

Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și continuarea cercetărilor.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰