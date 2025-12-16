Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un polițist de la Locală a murit după ce s-a aruncat de pe o macara, în Bucureşti. Avea răni de cuţit pe corp

Informaţie de ultim moment acum. Un polițist a murit după ce a căzut de pe o macara, pe o stradă din Sectorul 1. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost găsit inconștient, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Potrivit primelor informații, bărbatul s-ar fi aruncat.

de Denisa Dicu

la 16.12.2025 , 17:44
Galerie (2)

La data de 16 decembrie 2025, Poliția Capitalei - Secția 4 a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că pe o stradă din Sectorul 1 ar fi fost găsit un bărbat inconștient, care ar fi căzut de pe o macara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 42 de ani.

De asemenea, în pofida eforturilor depuse, cadrele medicale ajunse la fața locului au declarat decesul bărbatului. Înainte de gestul extrem, bărbatul și-ar fi provocat mai multe răni pe corp cu un cuțit.

Articolul continuă după reclamă

Trupul neînsuflețit urmează să transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. Potrivit surselor Observator, poliţistul s-ar fi aruncat de pe macara.

Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și continuarea cercetărilor.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

politist politia locala rani macara gest extrem bucuresti
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
Comentarii


Întrebarea zilei
Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică?
Observator » Evenimente » Un polițist de la Locală a murit după ce s-a aruncat de pe o macara, în Bucureşti. Avea răni de cuţit pe corp