Cadavru descoperit în nordul Spaniei. Autorităţile cred că ar fi George Romila, un român dispărut din august

Un cadavru a fost găsit duminică lângă un terasament rutier, în apropierea localității Venta de Baños, din nordul Spaniei. Autoritățile spaniole cred că ar putea fi vorba despre George Dan Romila, un român de 46 de ani, dispărut la sfârșitul lunii august, însă identificarea oficială urmează să fie confirmată după autopsie.

Căutările intense desfășurate în ultimele săptămâni în provincia Palencia par să se apropie de un final tragic. Duminică, în jurul orei 12:30, un localnic care se afla în zonă a descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat într-un terasament aflat la bifurcația autostrăzilor A-62 și A-67, în apropiere de localitatea Venta de Baños, potrivit publicaţiei Diario Palentino.

Martorul a alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje ale Gărzii Civile, împreună cu polițiști judiciari. Zona a fost izolată, iar anchetatorii au demarat primele proceduri pentru a stabili circumstanțele decesului.

Indicii care duc la identitatea bărbatului dispărut

Potrivit informațiilor furnizate de Subdelegația Guvernului și citate de presa locală, hainele și documentele găsite lângă corp corespund celor ale lui George Dan Romila, un bărbat de origine română, în vârstă de 46 de ani, dispărut pe 26 august din Venta de Baños. Cu toate acestea, autoritățile au subliniat că identificarea definitivă va fi realizată doar după efectuarea autopsiei de către medicii legiști.

Descoperirea pune capăt, cel puțin parțial, uneia dintre cele mai ample operațiuni de căutare din ultimele luni din provincia Palencia. După dispariția lui George, Garda Civilă a mobilizat un dispozitiv complex, care a inclus patrule de siguranță publică, unități speciale USESIC, echipe SEPRONA, drone ale unității Pegaso, elicoptere ale Serviciului Aerian, câini specializați în căutarea persoanelor și scafandri ai GEAS pentru verificarea cursurilor de apă.

La acțiuni au participat și polițiștii locali din Venta de Baños, alături de numeroși localnici și prieteni ai bărbatului, într-un efort colectiv susținut de speranța unui deznodământ diferit.

Dispariția care a mobilizat o comunitate întreagă

George Dan Romila a fost văzut ultima dată pe 26 august în localitatea palentină. Bărbatul avea 1,78 metri înălțime, constituție suplă, păr castaniu și ochi verzi. După ce nu s-a mai întors acasă de la muncă și nu a mai dat niciun semn de viață, autoritățile au activat procedurile standard de căutare, iar cazul a fost preluat și de Asociația SOS Desaparecidos, care a distribuit alerta pe rețelele sociale.

Îngrijorarea a depășit rapid granițele Spaniei. Părinții bărbatului, care locuiesc în România, au trăit luni întregi de incertitudine. Mama acestuia, Clara Romila, îl descria pe fiul său drept "o persoană liniștită și rezervată, foarte muncitoare și mereu dispusă să-i ajute pe ceilalți".

Potrivit familiei, George lucra în Spania încă de la vârsta de 18 ani și era angajat într-o fabrică din industria hârtiei din provincia Palencia. Nu avea o relație stabilă la momentul dispariției, iar nimic nu indica o plecare voluntară sau o situație conflictuală.

Autopsia va stabili cauza morții

La aproape două luni de la dispariție, descoperirea trupului deschide o nouă etapă, marcată de doliu și întrebări fără răspuns. Cadavrul urmează să fie supus autopsiei pentru a se stabili cu exactitate identitatea și cauza morții, în timp ce Garda Civilă continuă ancheta.

Între timp, comunitatea din Venta de Baños, rudele şi apropiaţii românului, care s-a mobilizat masiv în căutările din ultimele săptămâni, așteaptă confirmarea oficială a autorităților.

