Serviciile de ride-sharing, vizate din nou de DNA. Prejudiciul evaziunii, estimat la 5 milioane de euro

Procurorii DNA desfășoară luni percheziții în mai multe locații din județele Ilfov și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activități de ride-sharing. Anchetatorii ar fi fost sesizați de ANAF, după suspiciuni legate de neînregistrarea veniturilor totale și de omiterea declarării șoferilor, conform surselor Observator.

Serviciile de ride-sharing, vizate din nou de DNA. Percheziții și acuzații de evaziune fiscală - Hepta

Potrivit acelorași surse, 10 firme ar fi vizate în anchetă, printre cele mai importante fiind Prometeus Rent SRL, Flota 1 Uno și Select Flip SRL - companii care ar fi implicate în prejudiciile cele mai mari.

Cinci persoane, care ar administra aceste firme, ar urma să fie audiate la sediul central al DNA. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproape 25 de milioane de lei.

Anchetatorii suspectează că respectivele firme nu ar fi declarat integral veniturile realizate din activități de transport prin platforme de tip ride-sharing, iar șoferii nu ar fi fost înregistrați în evidențele fiscale, generând astfel pierderi semnificative pentru bugetul de stat.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰