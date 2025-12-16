Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Surse Observator spun că acesta ar fi vizat într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-o "afacere" de peste 1,4 milioane de lei.

Percheziții DNA la fostul ministru Răzvan Cuc. Acuzații de mită de 1,4 milioane de lei - Hepta

Banii ar reprezenta un procent dintr-un contract atribuit de Registrul Auto Român către o firmă administrată de omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe.

Audierile vor avea loc în cursul zilei de astăzi la DNA București.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii verifică posibile fapte de corupție în legătură cu atribuirea contractului.

Articolul continuă după reclamă

Răspunsul DNA

DNA confirmă percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de corupție care vizează persoane fără funcții publice. Ancheta vizează fapte comise în 2025, iar procurorii spun că vor reveni cu detalii atunci când ancheta o va permite.

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în cursul anului 2025, a unor infracțiuni de corupție, de către persoane fizice fără calitate specială. În cursul zilei de 16 decembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în două locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare."

Reacţia RAR

Registrul Auto Român reacționează după apariția acuzațiilor de corupție ce vizează un fost ministru al Transporturilor. Instituția precizează că nu are cunoștință ca angajați ai săi să fie implicați și anunță că este dispusă să colaboreze cu anchetatorii, dacă i se va solicita:

"Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați. Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare. Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰