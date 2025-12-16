Momentul în care o maşină de pompe funebre scapă un sicriu direct în drum, în Periş

Ce trebuia să fie un drum liniştit spre locul de veci s-a transformat într-un moment desprins parcă dintr-o comedie neagră.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o maşină de pompe funebre din Ilfov scapă un sicriu direct în drum, în localitatea Periş.

Şoferul încerca să întoarcă pe celălalt sens de mers, însă la scurt timp după manevră, trapa din spate se deschide, iar coşciugul alunecă direct pe asfalt. Fără să-şi dea seama ce s-a întâmplat, maşina funerară îşi continuă drumul. Coşciugul şi crucea rămân pe mijlocul şoselei momente bune, timp în care alte maşini trec pe lângă el, la centimetri distanţă.

Într-un final, şoferul se întoarce, dând încet cu spatele şi opreşte lângă coşciug. La faţa locului ajunge şi dascălul, care blochează cu maşina strada, iar împreună cu un alt bărbat coboară pentru a da o mână de ajutor.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰