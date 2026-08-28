Pe Facebook şi Instagram, cel mult două ore pe zi. E noua regulă pe care Meta se vede nevoită să o aplice în privinţa adolescenţilor din Statele Unite, după ce a fost acuzată că a conceput special algoritmii pentru da dependenţă utilizatorilor tineri. După terminarea timpului, aplicaţiile vor rămâne blocate. Copiii sub 18 ani nu le vor mai putea accesa nici de la miezul nopţii până la 6 dimineaţa şi apar restricţii şi pe perioada programului şcolar. 18 miliarde de dolari a agreat să plătească gigantul pentru a scăpa de procese intentate în 29 de state.

Notificare după notificare, prizonieri ai scroll-ului ore-n şir. Pentru milioane de adolescenți, rețelele sociale sunt o parte uriaşă a rutinei zilnice. Şi, totuşi, Instagram și Facebook pregătesc reguli noi pentru utilizatorii minori. Timpul petrecut de aceştia pe platforme va fi limitat. Pe timpul nopţii, accesul copiilor în aplicaţii va fi complet blocat. Măsura vine ca urmare a acuzaților potrivit cărora platformele ar fi fost menite să îi țină cât mai mult timp conectați pe tineri. Însă, pe lângă limita de două ore pe zi, copiilor nu le vor mai suna telefoanele în buzunar. Meta pregătește oprirea notificărilor pe parcursul orelor, ascunderea numărului de likeuri, dar și interzice recomandările pe care tinerii le primesc.

Meta se vede nevoită să platească 18 miliarde de dolari

Confruntată cu procese în care e acuzată că produsele sale au dăunat sănătăţii mentale a celor mai tineri utilizatori, compania se vede nevoită să platească 18 miliarde de dolari. Stinge, astfel, procesele, dar nu îşi recunoaşte vinovăţia. Meta promite şi verificări stricte, pentru a împiedica accesul copiilor la platforme sau funcții care nu sunt potrivite pentru vârsta lor. "Adolescenții sunt extrem de creativi și cu siguranță vor găsi moduri de a ocoli genul ăsta de restricții, mai ales pentru că în momentul de față nu există niște reguli stricte sau niște verificări, acea verificare de vârstă sau de conturi secundare", a declarat Anca Chiru, expert social media. În plus, Meta a fost acuzată că ar fi colectat de la copii, pe ascuns, date cu caracter personal pe care apoi le-a folosit pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială.

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"Procesele vor începe în toată lumea, nu doar în America. Elementele de natură psihologică ce intră în acțiune diagnostice multiple care au legătură cu dependența și sevrajul, vor fi realizate la nivel internațional, nu doar la noi", a declarat Radu Leca. Specialiștii spun că, după perioada de testare, noile reguli ar putea fi extinse și în România.