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Simona Radiş şi Adriana Adam, medalie de aur la Campionatele Mondiale, la dublu vâsle

Simona Radiş şi Adriana Adam, medalie de aur la Campionatele Mondiale, la dublu vâsle - Facebook
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 20:11 | Modificat la 28.08.2026, 20:12

Simona Radiş şi Adriana Adam au câştigat, vineri, medalia de aur la dublu vâsle la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam. 

Cele două sportive tricolore au fost cronometrate cu timpul 06:49.86.  “Suntem fericite şi recunoscătoare. Este primul aur mondial în această formulă. Dar cu siguranţă nu va fi ultimul”, a declarat Simona Radiş la finalul cursei.

Medalia de argint i-a revenit unui echipaj din Franţa, cu timpul 06:56.21, iar pe poziţia a treia a terminat un echipaj din SUA, cu timpul 06:59.76.  Vineri concurează şi Ştefan Berariu şi Florin Lehaci, în finala de la dublu rame masculin.

Redactia Observator
Redactia Observator
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