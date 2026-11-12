Cine s-ar aștepta să găsească tablouri de milioane de euro într-un sat cu doar 1.500 de locuitori? La Topalu, pe malul Dunării, o colecție impresionantă, cu lucrări semnate de Grigorescu, Tonitza sau Luchian, este păstrată într-o casă transformată în muzeu. În spatele comorii stă povestea unui om care și-a dorit ca operele strânse o viață întreagă să rămână pentru totdeauna în satul natal.

La 80 de kilometri de Constanța, în Topalu, pe unde trece Dunărea, se ascunde un muzeu puțin cunoscut, dar cu adevărate comori ale artei românești.

Peste 200 de lucrări semnate de Grigorescu, Tonitza, Luchian sau Pallady

Peste 200 de lucrări semnate de Grigorescu, Tonitza, Luchian sau Pallady sunt în micul muzeu.

Articolul continuă după reclamă

"Este o adevărată istorie a artei românești. Sunt lucrări semnate de cei mai mari artiști plastici români care au trăit și și-au desfășurat activitatea în perioada dinaintea războiului, în perioada războiului și postbelică", spune muzeograful Ina Aramă.

Colecţie evaluată la 5 milioane de euro

O colecție strânsă în aproape 40 de ani și evaluată astăzi la 5 milioane de euro de doctorul Gheorghe Vintilă. Le-a donat primăriei, cu dorința ca ele să rămână pentru totdeauna în localitate.

"A început să colecționeze artă de unul singur, fără nicio pregătire, spunea el ca burghezul îmbogățit", mai spune Ina Aramă.

O asemenea comoară trebuie păzită pe măsură. Iar aici, fiecare tablou este protejat zi și noapte.

"Avem sistem de alarmă, avem pază 24/24, pază umană. Avem tot felul de senzori de mișcare, gratii și poliția e aici lângă noi", explică Ina Aramă.

Puțini știu de muzeul ascuns, dar cei care îi trec pragul sunt impresionați.

"Muzeul acesta l-am descoperit acum doi ani de zile și a fost o surpriză super plăcută. După muzeul din București și muzeul din Constanța este un muzeu minunat", spune un vizitator.

Singurul "disconfort" al muzeului

"Din păcate are un mic disconfort muzeul - unde este localizat. Dar accentul meu se duce către turiștii români, povestind cum a ajuns această colecție în acel sat și care au fost cerințele ca ea să nu plece din acel sat. Este singurul muzeu rural cu astfel de pictori și sculptori celebri ai României", spune ghidul de turism Diana Slav.

Pentru a atrage mai mulți turiști ar mai fi nevoie de investiții, doar că...

"Investițiile sunt o problemă la nivel european, știm că bugetul pentru cultură e unul, aș zice, inexistent", sunt cuvintele ministrului Culturii, Ioana Ciocan.

Anual, muzeul primește în jur de 1.500 de vizitatori, aproape cât întreaga populație a satului. Unii vin din țară, alții bat drumul tocmai din Italia, Spania sau Franța. Muzeul este deschis de miercuri până duminică, iar prețul biletului este 15 lei.