Conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov este anchetată de DNA într-un dosar de mită și folosire de informații confidenţiale.

Directoarea instituţiei este bănuită că îşi anunţa înainte controalele şi avertiza spitalele cum să se pregătească pentru a respecta normele de sănătate publică. Mai mult, ar fi vândut diplome de igienă pentru bani sau bijuterii.

Procurorii au făcut simultan 18 percheziţii în birourile DSP dar şi în mai multe spitale din Braşov.

''Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite în cursul anului 2025, de către funcționari publici și complici ai acestora. În cursul zilei de 23 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 18 locații situate pe raza județului Brașov, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare'', se precizează în comunicatul DNA.

