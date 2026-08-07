Pericol pe traseele din Bihor: au fost sesizate cuiburi de viespi. Mulți turiști au avut nevoie de ajutor

În zona Padiş, pe traseele turistice din judeţul Bihor, au fost observate mai multe cuiburi de viespi. Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo Bihor a anunțat că oficialli au intervenit în mai multe cazuri, în urma unor turişti înţepaţi de aceste insecte. Se recomandă atenţie pe trasee, în cazul în care sunt sesizate, potrivit News.ro.

"Pe perioada căldurilor excesive, vă atragem atenţia în legatură cu viespile prezente in număr foarte mare pe traseele turistice. Au fost semnalate mai multe cuiburi pe traseele turistice din zona Padiş. Recomandăm atenţie sporită pe trasee unde se aude zumzet puternic din zona unor rădăcini de copaci, copaci căzuti , găuri în pământ ce adăpostesc cuibi de viespi. Atenţie la consumul de lichide din diferite recipiente lăsate deschise, au fost semnalate şi cazuri de înţepături în zona gurii sau gâtului", transmit, vineri după amiază, oficialii Serviciului Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor.

În ultima perioadă, salvamontiştii au intervenit în cazul turiştilor înţepaţi

Aceştia precizează că, în ultimele zile, salvamontiştii au intervenit la mai multe cazuri în care turişti au fost înţepaţi de viespi.

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Potrivit sursei citate, în urma înţepăturilor un copil a dezvoltat reacţii alergice severe, fiind nevoie de intervenţi urgentă a salvatorilor montani şi medicilor de la SMURD aflaţi în Padiş.