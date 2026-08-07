Alimentele, la cel mai ridicat preţ din ultimii 3 ani. Canicula şi războaiele împing scumpirile

Prețurile globale la alimente au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, pe fondul scumpirii accelerate a cerealelor, zahărului și uleiurilor vegetale. Indicele FAO al prețurilor alimentare a ajuns în iulie la 131,1 puncte, față de 130,3 în luna precedentă. Potrivit organizației, valurile de caniculă și conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu afectează producția agricolă și împing în sus costurile la nivel mondial.

Preţurile mondiale la alimente au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Care sunt cauzele scumpirilor

Indicele global al preţurilor produselor alimentare a urcat în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, fenomenele meteo extreme şi războaiele majorând cotaţiile cerealelor pe pieţele globale, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.

Index preţuri alimente - luna iulie

În iulie, acest indice s-a situat la o medie de 131,1 puncte, în creştere de la 130,3 puncte în iunie, 130,8 puncte în mai şi 131 de puncte în aprilie. Este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2023.

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Preţurile cerealelor au urcat cu 3,4% în iulie, faţă de iunie, stimulat de un avans de 5,8% al cotaţiilor la grâu, pe fondul sporirii temerilor legate de perturbarea exporturilor din zona Mării Negre şi de efectele secetei asupra culturilor din principalele regiuni producătoare.

Valurile de caniculă şi conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu împing în sus costurile culturilor

Şi preţurile uleiurilor vegetale au urcat cu 2%, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din iunie 2022. Escaladarea războiului din Iran a majorat cotaţiile ţiţeiului iar majorarea cererii de biodiesel a susţinut avansul cotaţiilor la uleiul de palmier şi de soia, deşi au scăzut cotaţiile la uleiul de rapiţă şi cel de floarea soarelui.

În iulie, preţurile la zahăr au urcat 5,6% comparativ cu iunie, pe fondul sporirii temerilor legate de fenomenele meteo extreme din Europa şi Asia şi a aşteptărilor privind cererea mai ridicată de etanol în Brazilia.

În contrast, preţurile la carne au scăzut cu 2,8% în iulie, după un nivel record ridicat în iunie, a informat FAO, iar la lactate s-a înregistrat un declin de 0,7%.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr.