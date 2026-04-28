Un părinte ocupat știe cât de important este să aibă un ajutor de nădejde atunci când vine vorba de atenția celor mici, iar jucăriile care îi țin ocupați par, de multe ori, soluția ideală, mai ales atât timp cât înlocuiesc telefonul. Colorate, zgomotoase și aparent inofensive, ele câștigă rapid interesul copiilor și oferă câteva momente de liniște adulților. Însă specialiștii atrag atenția că nu orice produs care pare atractiv este și sigur. În spatele unor designuri prietenoase se pot ascunde pericole uriaşe: de la bile magnetice ce pot fi înghiţite, la fel cum s-a întâmplat în cazul fetiţei din Constanţa, până la soluţii toxice care, odată ingerate, pot provoca infecţii grave.

"A fost curioasă ce gust are o monedă şi a înghiţit-o. Am fost la urgenţă, i-a făcut radiografie.", spune o mamă.

"A avut pistoale din acelea pentru copii şi biluţele le-a băgat în năsuc, altcineva în ureche, foarte multe cazuri.", mărturiseşte o altă mamă.

Colorate, cu lumini, sunete și forme atractive, multe jucării par, la prima vedere, perfecte pentru a le capta atenţia celor mici, însă dincolo de aparență pot provoca tragedii.

Articolul continuă după reclamă

Jucăriile sunt simbolul copilăriei, însă ascund riscuri reale. În UE de exemplu anual ajung la spital peste 57.000 de copii din cauza jucăriilor, fie sunt înghițite, fie vorbim de arsuri sau de răni grave.

"Această jucărie o vedem în toate parcurile, în mâinile aproape fiecărui copil. Nu avem informaţii privind utilizarea acestuia. Ce fel de lichid, cât de periculos este, dacă consumă copilul. Avem biluţe mici cu compoziţie metalică în spatele pufului acestuia care pot fi ingerate.", spune un reprezentant ANPC.

"Cele mai grave situaţii sunt cele legate de sufocare, de aspiraţia componentelor unor jucării care ajung pe tractul respirator şi pot determina asfixie. Sunt reacţii alergice determinate de diverşi coloranţi şi diverse materiale.", explică Iulia Dămăceanu, medic pediatru.

Săptămâna trecută, în județul Constanța, o fetiță de nici doi ani a murit după ce a înghițit bile magnetice dintr-o jucărie. Medicii au descoperit cauza decesului abia la autopsie: un blocaj intestinal sever provocat de magneţi.

"Problema nu apare atunci când este înghiţit un singur magnet, ci când sunt inghiţiţi 2 magneţi. Ei se atrag unul pe altul şi atunci pot să determine leziuni.", adaugă Iulia Dămăceanu.

În astfel de situații, viața copilului depinde de cât de repede ajunge la spital și de ce dotări are unitatea medicală pentru a interveni la timp.

"Mergem la spital ca să confirmăm localizarea obiectului. Am făcut radiografie şi văd că bateria a rămas undeva pe traectul esofagului, noi trebuie să o scoatem. Noi nu putem să o scoatem altfel decât prin endoscopii. Poate că părinţii au fost foarte atenţi şi au dus copilul imediat la dispensarul din localitate sau la cel mai apropiat spital, poate că resursele din acel loc nu sunt corespunzătoare şi nu se poate interveni. Dacă ei locuiesc într-un orş mic unde nu au pediatrie cu serviciul de endoscopie.", explică medicul pediatru.

Nu doar acasă trebuie să îi protejăm pe cei mici, ci şi la grădiniţă sau la creşă.

"De obicei, creşele şi grădiniţele au grijă să achiziţioneze jucării care să fie corespunzătoare, standardizate. Politica grădiniţelor care se respectă nu permite aducerea jucăriilor de acasă.", spune Gabriela Malouf, consilier școlar.

Când cumpărăm o jucărie pentru copil, este important să fim atenți de unde o luăm și să ne asigurăm că respectă toate normele de siguranță.

"Să fie atenţi la inscripţionare, la categoriile de vârstă la care le pot folosi, la emblema CE, conformitate europeană.", precizează Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC.

"Căutam pe internet şi vedeam ce este pentru vârsta ei.", adaugă o mamă.

"Jucăriile ei şi le aleg şi le iei în funcţie de vârstă. E în funcţie de buget, de multe chestii.", spune un bătrân.

Testele au arătat că peste 80% dintre jucăriile verificate de pe platforme precum AliExpress, Shein și Temu nu respectă aceste norme și pot fi chiar periculoase pentru copii.

Pentru a evita orice risc, Ioana şi Tibi Şi-au luat măsuri de precauţie. Au trei copii, toţi până în 4 ani, aşa că riscul de accidentare în casă este foarte mare.

"Eram atenţi şi la etichetă, să nu conţină magneţi. Să nu fie chestii mici, să le poată înghiţi,. Să nu fie chestii ascuţite cu care se poate răni. Îmi e frică şi de fise, de monede. Eu, după 3 copii, mi-am dat seama că nu apuci să reacţionezi pe moment.", spune Ioana, mamă.

Cei doi au făcut inclusiv modificări în casă.

"Aici avem blocatorul de dulapuri, şi sus şi jos. Erau tentaţi să îşi tragă chestii în cap.", spune o altă mamă.

"Noi şi la balcon avem plasele trase în jos. Dacă ei se joacă acolo, geamurile sunt rabatate. Am şi o cameră în balcon. Chiar dacă îi las singuri, îi văd.", adaugă o altă mamă.

Jucăriile periculoase sunt mai răspândite decât am putea crede. Numai astăzi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a retras de pe piață, numai din Capitală, peste 18.000 de astfel de produse. Consumatorii trebuie să ştie că pot depune reclamaţie la ANPC, fie online, fie prinm poştă sau fizic. Ca plânegrea să fie validă, aceştia trebuie să aibă bonul fiscal sau factura şi o dovadă ca a încercat mai întâi să soluţioneze amiabil problema împreună cu magazinul sau comerciantul.

Anita Lasculescu Like Curiozitatea și dorința de a asculta stau la baza muncii mele de jurnalist. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰