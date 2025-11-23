Video Pericolele din alimentele cumpărate online. La ce trebuie să fim atenţi când comandăm de pe internet
A trecut mai bine de o săptămână de când am intrat în postul Crăciunului. Şi pentru a ne feri de eventuale probleme, trebuie să fim atenţi de unde cumpărăm alimentele şi să avem grijă la etichetă, pentru că unele produse pot fi periculoase.
În primul rând, atenţia trebuie să fie concentrată pe produsele cumpărate din mediul online, de pe reţelele de socializare sau din locuri neautorizate. Specialiştii spun că trebuie să verificăm eticheta, în special pentru a putea depista date de expirare depăşite sau pentru a ne pune la curent cu alergenii, dacă avem sensibilităţi în acest sens. Trebuie să verificăm, de asemenea, şi integritatea ambalajului, în cazul produselor livrate vrac, cele care se vând în sistem vrac, trebuie să fim foarte atenţi la modul de expunere, la prezentare, trebuie să fie unul igienic, altfel ne riscăm sănătatea. De asemenea, la produsele perisabile trebuie să fim atenţi la temperatura de păstrare şi este foarte important ca atunci când există dezlegare la peşte să fim atenţi la mirosul peştelui, la claritatea ochilor, acesta este un semn al prospeţimii cărnii, iar verificarea branhiilor este foarte importantă pentru că ne furnizează informaţii despre prospeţimea cărnii. Branhiile, spun specialiştii, trebuie să fie roşii, lucioase şi aproape fără miros.
