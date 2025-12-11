În timp ce pentru mulți români sărbătorile înseamnă mese îmbelșugate, pentru pensionarii cu venituri mici realitatea e dură. Totuşi, vârstnicii din judeţul Iaşi, care trăiesc cu mai puțin de 1.800 de lei pe lună primesc, înainte de Crăciun, un sprijin simbolic: tichete de masă în valoare de 100 de lei. Puțin, spun unii, dar pentru alții este ajutorul care face diferența dintre o masă săracă și una ceva mai bogată.

Încă de la primele ore ale dimineții, centrele de cartier din Iași s-au umplut cu pensionarii veniți să-şi ridice tichetele de masă. Pentru mulți, ajutorul acesta contează enorm.

Printre ei şi Otilia, care la 64 de ani trăiește dintr-o pensie de puțin peste 1.200 de lei, bani care abia îi ajung de pe-o lună pe alta.

Chiar dacă ajutorul nu este unul generos, pentru mulți pensionari face diferența. Măcar pun pe masa de sărbători strictul necesar.

Din cauza măsurilor de austeritate, primăria luase în calcul să renunțe complet la acest sprijin, însă, autorităţile s-au răzgândit între timp.

Ajutorul, însă, le ajunge, în cel mai bun caz, pentru o masă.

În Iaşi sunt 12.000 de pensionari, care trăiesc cu mai puțin de 1.800 de lei pe lună.

