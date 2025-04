Pescuitul cu magneţi, noul hobby al românilor. Au scos din ape seifuri, trotinete şi telefoane

"Până acum s-au scos astea. Cuptor cu microunde, un seif, o trotinetă, două telefoane, un satâr". Sunt doar câteva dintre obiectele scoase din apele Bucureștiului de pasionații de pescuit cu magneţi, un hobby care devine tot mai popular în ţara noastră. Răzvan și Gabriel fac asta de doi ani.

"Am început printr-o prostie să zic aşa, am lăsat maşina în service şi cei de la service au uitat acolo un magnet. L-am luat pe fiul meu şi i-am zis hai să legăm o sfoară de el şi îl aruncăm în Dâmboviţa", povesteşte Răzvan

Iar experimentul s-a transformat în pasiune. De atunci, cei doi ies aproape zilnic la pescuit… Și nu doar atât. "Chiar ne-au sunat oameni să le recuperăm telefoanele din apă şi încă funcţionau. Nu există zi să nu scoatem o bicicletă sau o trotinetă. Parcul Morarilor a fost cel mai murdar parc din Bucureşti. Am scos cinci tone de fiare", mai spune Răzvan.

Articolul continuă după reclamă

Tot fierul strâns este dus ulterior la centre de reciclare, unde este valorificat. Kitul pentru pescuitul cu magneţi este format dintr-o frânghie rezistentă, un cârlig şi un magnet. Acesta este foarte puternic, susţine până la 1500 de kilograme. Pe lângă acestea, se mai adaugă o pereche de mănuşi si bineînteles, o doză de ambiţie.

Cât costă acest hobby

Este nevoie si de curaj, pentru că riscurile nu sunt deloc de neglijat. Se intamplă des ca obiectele scoase din apă să fie periculoase. "Am făcut ce am făcut, iar am scos o grenadă. De data asta are focos, are cuiul, are tot ce trebuie, acum aşteptăm să vină poliţia. Pompierii pirotehnici o să meargă să ia grenada de acolo. Eram sub podul de la Străuleşti si pur si simplu am aruncat cu magnetul, s-a prins de ea, era plina de noroi. Am găsit interesant obuzul de tanc, de 75 de milimetri, un shotgun în lacul Floreasca".

"S-a găsit o pușcă, într-o stare ok. Am chemat poliția, a venit, a ridicat-o și totul s-a terminat cu bine. Nu am avut evenimente nefericite. Grenade, pistoale, câteva zeci de pistoale, cartușe", povestește Gabriel.

Autoritățile avertizează că acest hobby vine cu multe responsabilități. "Cei care au acest hobby, dacă în timpul desfășurării activităților descoperă arme, muniții neexplodate, poate bunuri provenite din infracțiuni, sunt obligați să sune la numărul de urgență 112. Să nu se atingă de ele, să le lase acolo unde sunt pentru a fi efectuată o cercetare la fața locului și a fi dispuse măsuri legale", a explicat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR. Un magnet performant costă între 100 și 500 de lei, în funcție de putere.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să rămâneţi până la finalul Slujbei de Înviere sau plecaţi imediat după împărţirea luminii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰