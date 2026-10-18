Vremea rece pune şi mai multă presiune pe miile de ieşeni rămaşi fără căldură, după un incendiu violent izbucnit la CET. O explozie puternică, urmată de foc a înghiţit rapid o mie de metri pătraţi din hală. Din fericire, niciun angajat nu a fost rănit, însă efectele se simt deja în oraş: peste 22.000 de oameni au rămas fără apă caldă şi căldură. Anchetatorii iau în calcul un scurtcircuit la unul dintre izolatorii unui transformator electric. Reprezentanţii centralei speră ca avaria să fie remediată chiar astăzi.

Explozia, urmată de incendiu a zguduit aseară CET Iași, iar flăcările s-au extins rapid la unul dintre transformatoarele electrice. Focul a afectat o mie de metri pătraţi dintr-o hală.

”Având în vedere specificul obiectivului şi riscurile asociate instalaţiilor electrice, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă necesare intervenţiei”, spune George Onofreiasa, ISU Iași.

Efectele avariei se resimt acum în oraş: peste 22.000 de oameni racordaţi la sistemul de termoficare, alături de mai multe instituţii, au rămas fără apă caldă şi căldură. Autorităţile şi reprezentanţii CET iau în calcul să treacă pe o linie secundară de alimentare şi estimează că avaria va fi remediată până la finalul zilei de astăzi.

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”Se aduc generatoarele de la termoservice pentru a asigura iluminatul, pentru a începe reparaţiile. Echipajele sunt pe poziţie şi facem o evaluare. Pe punctele electrice care sunt alimentate cu energie termică, pe măsură ce temperatura agentului nu mai este, să spunem, în parametri, ea nu va mai fi furnizată pentru a nu încărca facturile inutil şi speranţa noastră este ca mâine să o pornim”, spune Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Din fericire nu s-au înregistrat victime, dar pagubele sunt însemnate. Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită.