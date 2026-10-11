O vizită la piață se poate prelungi cât un prânz de duminică. La Obor, lângă cumpărăturile pentru acasă, își fac loc pastrama la grătar, mustul proaspăt și deserturile de casă. OctOBOR Fest aduce gusturile târgurilor de toamnă în mijlocul Capitalei, iar ceaunele și muzica îi țin pe vizitatori aproape.

Veselie cât cuprinde. În Obor, sfârâie carnea pe grătare, iar în pahare, curge mustul... sau berea. Cumpărăturile pot să mai aștepte.

Carne cât vezi cu ochii, de toate felurile - ceafă, coaste, mici, cârnați și pastramă de oaie. Nu lipsesc din meniu nici bulzul, sarmalele, balmoșul și fasolea cu ciolan. Pentru o porție, se stă la cozi impresionante.

Cumpărător: Super aglomerat.

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Reporter: Arată a piață normală?

Cumpărător: Deloc. Eu pur și simplu sunt fascinat de ce se întâmplă aici. De ce stă toată lumea atât pentru niște mici.

"Faza e că trebuia să mergem într-un loc mai fancy. Încurajez pe toată lumea să se îmbrace cât mai fancy și să se așeze la coadă la Obor"

"Experiența de a vedea o mulțime de lume, de a experimenta aglomerația, Oborul reprezintă esența Bucureștiului" spun oamenii.

"O pastramă de miel și de berbecuț, miel din 2026. Deci gândiți-vă să iei carne de miel de pe os și să o pui pe grătar cât la sută scade. Dar am vrut să îi servesc pe bucureșteni cu ceva trufanda de nu a auzit tot Bucureștiul și toată România. Nu răzbim să le facem, abia răzbim cu pastrama și cu micii" spune bucătarul Nicolae.

Cât costă un meniu tradiţional în Obor

O porție de mici costă 20 de lei, o porție de pastramă la grătar 70 de lei, iar paharul de bere 10 lei.

"Înainte să o punem pe grătar trebuie să stea minim două săptămâni la maturare. Se frăgezește carnea, altfel o să fie tare"

Și cum totul merge mai bine când se aude și puțină muzică live...

"Pe scenă o să urce cântăreți, formații, banduri și bineînțeles avem și un ansamblu autentic românesc" spune organizatorul Cosmina Ene.

Pe parcursul celor trei zile de festival, peste 20.000 de vizitatori au ajuns aici.