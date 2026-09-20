Şi pentru că mai putem trage puţin de vară cei care au ales litoralul au tras lozul câştigător. Mare, soare și o priveliște de neuitat, iar cel mai potrivit loc de unde să admirăm peisajul este dintr-o barcă.

Se poate descrie în cuvinte cât este de frumos la mare în această perioadă, dar ideal ar fi ca turiștii să trăiască pe propria piele această vreme superbă de septembrie.

Și chiar în acest moment se pleacă din Portul Turistic Tomis, de unde se pot lua tot felul de ambarcațiuni pentru o plimbare în larg. Sunt corăbii cu care se fac plimbări de jumătate de oră, în care se pot admira Cazinoul, faleza și toată zona aceasta.

Costă între 30 și 50 de lei, în funcție de ambarcațiune, dar există însă și posibilitatea de a pleca de aici, din Portul Turistic, cu un velier sau cu un iaht, peste câteva ore sau chiar pentru câteva zile.

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Tot aici, în zona Cazinoului, se pot face scufundări. Au fost găsiți astăzi instructorii pregătiți să le ofere turiștilor o experiență incredibilă și sub apă.

Nu trebuie să își facă griji, deoarece la centrele de aici găsesc tot echipamentul de care au nevoie. O ședință costă 330 de lei, dar amintirile, evident, sunt de neprețuit.

Iar terasele sunt deschise, bucătarii le pot oferi și o experiență culinară la prânz, așa că au toate motivele să vină aici, pe litoral, chiar și săptămâna viitoare.

Deși nu se anunță vreme prea bună în țară, aici, la mare, în continuare va fi parte de soare, din fericire.