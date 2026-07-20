Video Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârşit de 2026. Circulația însă, posibilă abia peste câțiva ani
După şase decenii, în sfârşit se construiește un pod care să lege România de Republica Moldova. Doar că acesta va duce spre... nicăieri, de ambele părţi ale Prutului. Construcţia ar trebui să ducă în Autostrada Unirii, A 8, dar întârzierile și decalajele produse de birocrație și contestații au întârziat proiectului atât de mult, încât, cel puțin câțiva ani podul nu va vedea la capătul lui autostrada, ci un câmp.
Lucrările la Podul de la Ungheni au început în urmă cu doar câteva luni şi sunt deja într-o stare avansată.
La momentul actual, se lucrează şi de o parte şi de cealaltă a Prutului, iar lucrările au ajuns deja la aproape 50%. Dacă se va continua în acest ritm, ar putea fi gata până la sfârşitul acestui an.
Un motiv de bucurie, bineînţeles, asta dacă lucrările nu s-ar împotmoli în întârzieri tipice româneşti. La baza podului se va face vama. Încă un an şi jumătate vor dura lucrările şi pentru realizarea acesteia. Chiar şi atunci, este puţin probabil să putem circula pe acest pod nou făcut peste Prut. Asta pentru că nicio parte a Prutului nu duce nicăieri. Nu avem nici drum judeţean şi autostrada e departe de a fi realizată.
Autostrada A8 în care ar trebui sa iasă podul abia a depășit pragul contestațiilor pentru ultimul lot.
"Se va trece la proiectare şi execuţie. Deci, probabil în 2030 va fi finalizată Autostrada A8 de la Ungheni până la Paşcani", spune Ovidiu Laicu, director DRDP Iași.
"De sperat, sperăm. Acum, dacă o să se mai facă, nu ştiu".
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"Sperăm, sperăm. Speranţa întotdeauna moare ultima", spun turiştii.
"Am speranţa că până prin 2032 vom putea circula", spune Ionel Apostol, Asociația Împreună pentru A8.
Podul peste Prut de la Ungheni face parte din Autostrada A8, cea care ar urma să lege Moldova de vestul țării și să aducă primi kilometri de autostradă și în Republica Moldova.
Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova. ➜