Un conflict spontan între șoferi, provocat de neacordarea priorității la schimbarea benzilor, s-a transformat într-un incident violent pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii Secției 19 au reținut doi dintre participanți. Este vorba despre un bărbat de 39 de ani și fiul său de 14 ani, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Cea de-a treia persoană implicată este în continuare căutată de autorități.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 14 decembrie 2025, când un bărbat de 30 de ani a sesizat prin 112 că a fost agresat fizic în trafic de mai multe persoane.

"Din verificările efectuate a reieșit că, pe fondul neacordării priorității la schimbarea benzii de circulație, între conducătorii a două autoturisme a izbucnit un conflict spontan. După oprirea autovehiculelor implicate în incident, mai multe persoane dintr-un autoturism ar fi coborât și ar fi agresat fizic persoana vătămată, lovind-o cu pumnii și picioarele la nivelul corpului. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri persoanei vătămate, aceasta fiind transportată ulterior la o unitate spitalicească", a transmis Poliţia Română.

În urma anchetei, au fost identificate trei persoane implicate: doi bărbați, în vârstă de 37 și 39 de ani, și un minor de 14 ani. La data de 3 februarie, bărbatul de 39 de ani și minorul au fost depistați și conduși la audieri, fiind reținuți pentru 24 de ore. Cea de-a treia persoană este în continuare căutată de polițiști.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Autoritățile precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale nu afectează prezumția de nevinovăție a persoanelor implicate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰