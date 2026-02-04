Anchete după prăbușirea turnului bisericii din Cehu Silvaniei. Proiectant: În ziduri au apărut recent fisuri

Jumătate de mileniu de istorie s-a făcut praf seara trecută, după ce turnul bisericii reformate din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbuşit. Este vorba despre o biserică monument istoric care era în plin proces de renovare. În momentul prăbuşirii, o poliţistă a fost rănită. Şi o maşină a fost distrusă după ce a fost prinsă sub dărâmături. Acum se fac mai multe anchete.

Starea de degradare extrem de avansată a turnului, care nu putea fi observată din exterior, pare a fi principala cauză a incidentului de marți seară. Este vorba despre o biserică destul de veche, de peste 500 de ani, care a intrat, în 2025, în procesul de recondiționare.

Una dintre cele mai vechi părți ale acestei biserici era chiar turnul înalt de 40 de metri, construit din piatră și din lemn. Pentru că nu era într-o stare foarte bună, constructorul a luat decizia ca reabilitarea lăcașului de cult să înceapă tocmai cu acest turn.

După ce au înlăturat tencuiala și-au dat seama că în partea superioară a turnului au început să apară fisuri extrem de mari în zid. Vineri, dirigintele de șantier a decis ca lucrările să fie oprite, iar turnul să fie sprijinit provizoriu cu mai multe grinzi din lemn. Au pregătit terenul pentru asta, dar nu au mai apucat pentru că, marți seară, după ce muncitorii au plecat, turnul s-a prăbușit. Zeci de tone de piatră, de lemn și de moloz s-au scurs pe zeci de metri pătrați în stradă, acoperind inclusiv o mașină.

O polițistă care mergea la muncă, la secția din vecinătate, s-a speriat de zgomotul produs de prăbușire și a încercat să fugă, dar s-a împiedicat de resturile clădirii și a fost rănită ușor. A fost transportată la spital, dar tot aseară a fost externată. Azi-noapte, pompierii împreună cu un câine special antrenat au căutat sub dărâmături pentru a fi siguri că nu afost surprinsă nicio persoană și nu au mai fost găsite alte victime.

Este anchetă deschisă atât de polițiști cât și de cei de la Inspectoratul de stat în construcții care vor să afle care a fost cauza prăbușirii. Miercuri, o comisie formată dintr-un reprezentant al firmei de construcții, un reprezentant al firmei de proiectare, dar și reprezentanți de la biserică au intrat în lăcașul de cult pentru că vor să afle dacă partea rămasă în picioare mai este stabilă și să caute și indicii care să îi ajute să lămurească lucrurile care s-au întâmplat aseară.

"S-a evidențiat după începerea îndepărtării tencuielilor, în dreptul acestor fisuri. S-a și oprit îndepărtarea tencuielilor la primul nivel tocmai pentru verificarea stării de degradare. Sunt probleme, am început să monitorizăm deja de vineri până luni, când am fost cu toată lumea la fața locului, am început să pregătim o intervenție de sprijinire care nu s-a mai apucat să fie executată. Pur și simplu, starea a fost atât de degradată încât nu ne-a permis intervenția", a explicat Dorottya Maccay, proiectant.

