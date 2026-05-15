Polițist din Timişoara, arestat la domiciliu pentru că ar fi agresat-o sexual pe fiica unor prieteni

Un agent-șef de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei tinere de 19 ani. Victima este fiica unor prieteni de familie.

de Iulia Pop

la 15.05.2026 , 08:41
Polițist din Timişoara, arestat la domiciliu pentru că ar fi agresat-o sexual pe fiica unor prieteni Polițist din Timişoara, arestat la domiciliu pentru că ar fi agresat-o sexual pe fiica unor prieteni - Shutterstock
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Potrivit anchetatorilor, fapta ar fi avut loc în data de 7 mai 2026. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, este suspectat că ar fi pătruns în locuința victimei și ar fi comis acte de natură sexuală, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia și de relația de încredere existentă între cei doi.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost prezentat în fața magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Instanța a decis plasarea bărbatului în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanții IPJ Timiș au transmis că instituția "se delimitează ferm de orice comportament care contravine normelor legale și principiilor profesionale".

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

politist agresiune sexuala timisoara
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!
Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: &#8220;O fac din prostie&#8221;!
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați returnat vreodată un obiect vestimentar după ce l-ați purtat la un eveniment?
Observator » Evenimente » Polițist din Timişoara, arestat la domiciliu pentru că ar fi agresat-o sexual pe fiica unor prieteni
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.