Donald Trump a declarat joi că s-ar "simți mai liniștit" dacă Statele Unite ar prelua uraniul îmbogățit al Iran, susținând că problema ține "mai degrabă de imagine și relații publice decât de altceva".

"Aș prefera să-l am". Trump vorbește din nou despre uraniul îmbogățit al Iranului. Ce spune despre noi atacuri

"Aș prefera să-l am. M-aș simți mai bine dacă l-aș avea (...), dar cred că este mai degrabă o chestiune de relații publice decât de orice altceva", a declarat președintele american într-un interviu acordat Fox News, înregistrat la Beijing unde se află într-o vizită oficială, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

"Ceea ce am putea face este să bombardăm din nou", a adăugat el, referindu-se la atacurile lansate de Statele Unite în 2025 împotriva instalațiilor nucleare iraniene.

Donald Trump a făcut diverse declarații, uneori contradictorii, cu privire la stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, afirmând uneori că acesta era inaccesibil pentru că este îngropat sub dărâmături, iar alteori că este suficient ca instalațiile să fie monitorizate de la distanță.

