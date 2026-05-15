"Aș prefera să-l am". Trump vorbește din nou despre uraniul îmbogățit al Iranului. Ce spune despre noi atacuri

Donald Trump a declarat joi că s-ar "simți mai liniștit" dacă Statele Unite ar prelua uraniul îmbogățit al Iran, susținând că problema ține "mai degrabă de imagine și relații publice decât de altceva".

de Redactia Observator

la 15.05.2026 , 09:22
"Aș prefera să-l am". Trump vorbește din nou despre uraniul îmbogățit al Iranului. Ce spune despre noi atacuri - Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Aș prefera să-l am. M-aș simți mai bine dacă l-aș avea (...), dar cred că este mai degrabă o chestiune de relații publice decât de orice altceva", a declarat președintele american într-un interviu acordat Fox News, înregistrat la Beijing unde se află într-o vizită oficială, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

"Ceea ce am putea face este să bombardăm din nou", a adăugat el, referindu-se la atacurile lansate de Statele Unite în 2025 împotriva instalațiilor nucleare iraniene.

Donald Trump a făcut diverse declarații, uneori contradictorii, cu privire la stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, afirmând uneori că acesta era inaccesibil pentru că este îngropat sub dărâmături, iar alteori că este suficient ca instalațiile să fie monitorizate de la distanță.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump sua iran ormuz nuclear
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!
Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: &#8220;O fac din prostie&#8221;!
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați returnat vreodată un obiect vestimentar după ce l-ați purtat la un eveniment?
Observator » Ştiri externe » "Aș prefera să-l am". Trump vorbește din nou despre uraniul îmbogățit al Iranului. Ce spune despre noi atacuri
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.