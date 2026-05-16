Video Poliţist mort într-un carambol pe DN6, în Mehedinţi. Două victime sunt în stare critică

Accident extrem de grav, ieri în judeţul Mehedinţi! Un poliţist a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, într-un carambol. Agentul se afla într-o depăşire periculoasă atunci când a intrat frontal într-o maşină care circula regulamentar. Două victime, rămase încarcerate, sunt acum în stare critică la spital.

de Redactia Observator

la 16.05.2026 , 07:27
Sunt imagini greu de privit, filmate pe DN6 în zona viaductului Bahna, acolo unde trei maşini s-au lovit violent. Un şofer de 37 de ani, poliţist de meserie, s-a angajat într-o depăşire, a pierdut controlul volanului şi a intrat frontal într-un autoturism care circula regulamentar pe contrasens. Impactul i-a fost fatal. Agentul a murit pe loc.

În autovehiculul condus de poliţist erai pasageri un pompier de doar 22 de ani şi o tânără care au rămas încarceraţi. Cel de-al treilea şofer care circula regulamentar a încercat să evite coliziunea, însă, nu a reuşit. Şi el a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"Două persoane politraumatizate transportate la UPU Drobeta Turnu-Severin. Iar o persoană a fost transportată la UPU Orşova", a declarat Flavius Iscru, Detaşamentul de Pompieri Drobeta.

Pasagera de 24 de ani, aflată în stare gravă, a fost ulterior transportată cu un elicopter SMURD la Craiova. Şi pentru tânărul pompier a fost solicitat un astfel de mijloc de transport, însă, furtuna a făcut imposibil acest lucru. Medicii l-au dus de urgenţă cu ambulanţa la Oradea.

"Un pacient de 22 de ani, cu politraumatism, cu fracturi multiple la membrul inferior drept şi cu un traumatism sever toracic, care a interesat, se pare, şi inima", a transmis Horia Ene, medic Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mehedinţi.

"În cauză, se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă", a precizat Cătălin Diaconu, Serviciul Rutier Mehedinți.

Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers timp de patru ore.

