Accident extrem de grav, ieri în judeţul Mehedinţi! Un poliţist a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, într-un carambol. Agentul se afla într-o depăşire periculoasă atunci când a intrat frontal într-o maşină care circula regulamentar. Două victime, rămase încarcerate, sunt acum în stare critică la spital.

Sunt imagini greu de privit, filmate pe DN6 în zona viaductului Bahna, acolo unde trei maşini s-au lovit violent. Un şofer de 37 de ani, poliţist de meserie, s-a angajat într-o depăşire, a pierdut controlul volanului şi a intrat frontal într-un autoturism care circula regulamentar pe contrasens. Impactul i-a fost fatal. Agentul a murit pe loc.

În autovehiculul condus de poliţist erai pasageri un pompier de doar 22 de ani şi o tânără care au rămas încarceraţi. Cel de-al treilea şofer care circula regulamentar a încercat să evite coliziunea, însă, nu a reuşit. Şi el a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"Două persoane politraumatizate transportate la UPU Drobeta Turnu-Severin. Iar o persoană a fost transportată la UPU Orşova", a declarat Flavius Iscru, Detaşamentul de Pompieri Drobeta.

Articolul continuă după reclamă

Pasagera de 24 de ani, aflată în stare gravă, a fost ulterior transportată cu un elicopter SMURD la Craiova. Şi pentru tânărul pompier a fost solicitat un astfel de mijloc de transport, însă, furtuna a făcut imposibil acest lucru. Medicii l-au dus de urgenţă cu ambulanţa la Oradea.

"Un pacient de 22 de ani, cu politraumatism, cu fracturi multiple la membrul inferior drept şi cu un traumatism sever toracic, care a interesat, se pare, şi inima", a transmis Horia Ene, medic Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mehedinţi.

"În cauză, se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă", a precizat Cătălin Diaconu, Serviciul Rutier Mehedinți.

Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers timp de patru ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰