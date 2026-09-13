Cine spune că la nuntă trebuie să numeri doar shot-urile? La Timişoara, mirii şi invitaţii lor au socotit şi... proteinele, carbohidraţii, grăsimile şi caloriile. Îndrăgostiţii au optat pentru un eveniment high-protein, cu meniul calculat la gram. Nici vorbă de sarmale sau de tort cu creme peste creme. Efortul nu a fost degeaba: aproape toţi mesenii sunt campioni la culturism şi fitness, aflaţi în plină pregătire pentru competiţiile naţionale, europene şi mondiale!

"Avem piept de pui, l-am tras un pic la grătar, 80 de grame. În loc de o bruschetă, am pus o rondea de orez expandat, ca să fie mai mult mai slab în calorii". Pe farfurie mai încap exact 6 bucăţi de mini mozarella degresată, 3 roşii cherry şi puţin ton în suc propriu. Un meniu de nuntă care are nevoie de matematică serioasă.

Acesta este gustarea rece. Are exact 646 de calorii, 71 de grame de proteine, 25 de carbohidrați și 30 de grăsimi. De unde știu? Scrie negru pe alb în fișa tehnică! De altfel fiecare piecare preparat de la această nuntă vine cu propriul calcul nutrițional. Fără ingrediente ascunse, fără sosuri grele și fără scuze. Fiecare farfurie este cântărită la gram.

Mirii sunt campioni la culturism şi fitness

Mirii, Narcisa şi Cristian, sunt campioni la culturism şi fitness. Ea, vicecampioană mondială şi multiplă campioană europeană şi naţională. El, campionul absolut al României. Cum o mare parte dintre invitaţi sunt colegi din Lotul Naţional, meniul clasic de nuntă nici nu s-a luat în calcul.

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"În momentul în care am anunţat invitaţii că avem această opţiune, au fost câteva persoane, nesportive, care au optat pentru meniul de dietă. Experienta pe care am acumulat-o ca sportivi ne-a fost de mare folos pentru organizarea acestui eveniment", au declarat mirii.

Meniul are doar 3 preparate, nu 5, ca la o nuntă clasică. "Aici avem legume la grătar, alături de un filet de cod. Vor urma nişte cartofi la cuptor, cu orez şi cu piept de pui".

Cum arată deserturile high-protein

Nici desertul nu lipseşte: tiramisu şi brioşe, în varianta high-protein şi, desigur, fără zahăr. Lângă candy bar, apar, deloc întâmplător, şi cântarele alimentare. Shot-urile sunt, de fapt, bătuturi pe bază de aminoacizi, gândite pentru refacerea după antrenamente, iar tortul mirilor e o poveste cu aromă... de fructe!

"Am mai avut meniuri în totalitate vegane sau vegetariene, dar din acestea sa fie cantarite strict, proteinele atat, legume, fara pic de ulei, am degustat, foarte bune", spune Carmen Costil, proprietar locaţie.

"Genul ăla de meniu ar fi benefic pentru toata lumea, pentru ca este un meniu mult mai echilibrat, cu mult mai putine calorii, si astfel nu ne incarcam cu atatea grasimi, cu atatia carbohidrati, cum se intampla la o nunta unde meniurile au peste 3000, 4000, chiar 5000 de calorii", explică Olivia Micşa, medic nutriţionist.

... adică aproape dublu faţă de cât ar fi necesar într-o întreagă zi. Ceva imposibil de conceput pentru invitaţii care se pregătesc pentru următoarele competiţii naţionale, de săptămâna viitoare şi apoi pentru Campionatele Mondiale din Spania.

"Este greu, dar stim ca ne pregatim pentru un concurs important, cel mai important pentru cariera noastra de sportivi si atunci merita tot efortul. Mi-am impartit mesele ca sa am destula mancare si pe parcursul zilei, si sa ma pot bucura si aici de meniul special pe care il avem", spun invitaţii.

Desigur, nu lipseşte nici... mişcarea! Dansul devine parte din antrenament!