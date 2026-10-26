Nici pompierii din Argeş nu au avut linişte, după ce la Ştefăneşti, sărbătoarea Focului lui Sumedru s-a transformat într-un scandal violent. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările scăpate de sub control, dar au ajuns chiar ei victime.

Totul s-a întâmplat în satul Zăvoi, acolo unde pompierii au venit să stingă un incendiu. La un moment dat, mai multe persoane au devenit violente în loc să îi lase pe pompieri să își facă treaba. Unul dintre pompieri a fost atacat cu o cărămidă, iar mai multe persoane au început să le adreseze mai multe injuri și să devină extrem de violente.

Pe lângă toate acestea, o mașină de poliție neinscripționată, dar și o autoutilitară de stingere cu apă și spumă au fost distruse de către persoanele de la fața locului. Pentru a calma spiritele, au fost chemate și întăriri, vorbim despre luptători de la acțiunile speciale, dar și mai mulți pompieri și polițiști.

Pompierul rănit a fost dus la spital pentru a-i oferi îngrijiri medicale, iar trei persoane au fost ridicate de la locul incidentului de polițiști pentru a fi conduse la audieri, iar în acest moment, ancheta continua.

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