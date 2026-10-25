O altă provocare periculoasă face furori pe TikTok! Pe ritmuri de manele, tot mai mulţi tineri se filmează în timp ce gonesc şi cu 300 de kilometri pe oră, pe drumurile publice. Poliţia Română le-a răspuns "armăsarilor şoselelor" cu un clip în care arată zeci de permise reţinute. De parcă ar mai fi nevoie, experţii în conducere defensivă avertizează şi ei că, la asemenea viteze, orice greşeală este fatală.

Un mesaj al Poliţiei Române, prin care şoferii sunt îndemnaţi să respecte limitele de viteză, s-a transformat în provocare pe reţelele de socializare. Pe ritmuri de manele, tineri teribilişti se filmează de unii singuri gonind cu viteze de formula 1 pe drumurile publice.

Ca să înţelegem ce înseamnă să conduci cu asemenea viteze, am apelat la ajutorul profesioniştilor. Lucian este instructor de conducere defensivă şi a atins 300 de kilometri pe oră. Nu pe stradă, ci pe circuit! De la el aflăm că la o asemenea viteză, câmpul vizual se îngustează atât de mult, încât orice obstacol apărut în faţa maşinii devine aproape imposibil de evitat.

Şoselele nu sunt piste de încercare

"Când treci de 250 km pe oră, ai impresia că viteza creşte cu 10 km pe oră, dar tu ai senzaţia că ai crescut cu 50 60 km pe oră. Se schimbă dinamica maşinii, îţi jur, senzaţia este că orice se întâmplă şi îţi apare în faţă, nu ai ce să faci. Nu ai pic de control", a declarat Lucian Nan, instructor de conducere defensivă.

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Şoselele nu sunt piste de încercare - depinzi şi de ceilalţi participanţi la trafic. Pericolul e, aşadar, mult mai mare decât pe circuit. Cu toate astea, sunt destui care ignoră riscurile şi transformă vitezele ameţitoare în motive de laudă pe reţelele sociale. Poliţiştii sunt pe fază, mulţi teribilişti devin pietoni, dar numărul celor prinşi că apasă prea tare pedala de acceleraţie rămâne, în continuare, uriaş.

"De la începutul anului, au fost aplicate peste 550.000 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale. Doar în ultima săptămână, colegii mei au constatat peste 14.000 de abateri la regimul legal de viteză și au reținut peste 800 de permise de conducere", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Viteza ucide

O arată şi aceste imagini surprinse de o cameră de supraveghere din Cluj-Napoca. Un şofer de 33 de ani a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul a rămas încolăcit în jurul stâlpului. Bărbatul a murit pe loc.

"Cel mai mare risc ar fi să avem consecinte dramatice, sa provocam un accident. Cel mai mic risc, să ne suspende permisul. Nu merită! Avem atâtea variante de a ne descărca adrenalina, în siguranţă. Avem simulatoare, circuite", a declarat Lucian Nan, instructor de conducere defensivă

Poliţia Română le-a răspuns "armăsarilor" tot pe reţelele sociale, cu un clip în care arată zeci de permise reţinute. Mesajul e simplu: cine confundă şoseaua cu circuitul riscă să rămână pieton.