Pompier român și polițist maghiar, uciși pe banda de urgență în Ungaria de o dubă condusă de un alt român

Un ofițer de poliție maghiar și un pompier român, aflați în ziua lor liberă, au murit luni dimineață într-un accident rutier grav produs pe autostrada M1, pe sensul de mers spre Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny, în vestul Ungariei. 

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 17:48
Pompier român și polițist maghiar, uciși pe banda de urgență în Ungaria. Familia poliţistului era în maşină - Sursa: Captură video

Potrivit publicației Blikk, cei doi bărbați au fost implicați inițial într-o coliziune între un autoturism Opel și un alt vehicul, produsă pe banda interioară. În urma impactului, ambele autovehicule au lovit parapetul, iar șoferii au tras pe banda de urgență pentru a-și pune vestele reflectorizante și pentru a completa documentele necesare. 

Pompier român și polițist maghiar, uciși pe banda de urgență a autostrăzii M1

În timp ce se aflau pe acostament, o dubă cu numere de înmatriculare românești a pătruns cu viteză pe banda de urgență, lovind mai întâi o remorcă, apoi pe cei doi bărbați. Autoutilitara s-a oprit la aproximativ 30 de metri de locul impactului.

Poliţistul maghiar, şoferul autoturismului Opel a fost proiectat pe capota vehiculului și apoi într-un șanț. În mașină se aflau și soția lui, una dintre fiicele sale și prietenul acesteia, care au fost martori direcți ai tragediei. În urma coliziunii, partea stângă a autoturismului a fost complet distrusă, iar ușile din față și din spate au fost smulse. 

Șoferul autoturismului Opel a fost proiectat pe capota vehiculului și apoi într-un șanț

Potrivit tenyek.hu, microbuzul l-a lovit mai întâi pe șoferul român, apoi pe cel maghiar.

La fața locului au intervenit mai multe ambulanțe, fiind solicitat și un elicopter medical. Echipajele de salvare au efectuat manevre de resuscitare timp îndelungat, însă din cauza rănilor grave, cei doi bărbați au fost declarați decedați la locul accidentului.

Rudele familiei și șoferul autoutilitarei au fost transportați la spital cu răni ușoare. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. 

