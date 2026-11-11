Americanii îi cer personal lui Putin să lase UE la negocierile de pace. Ruşii vor pacte de neagresiune cu NATO

Negocierile dintre ruși și ucraineni la Abu Dhabi s-au încheiat cu zero progrese și fără anunțuri concrete, cu exepţia unui schimb de prizonieri. Americanii vor merge mâine la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin despre prezența liderilor europeni la negocieri. Ulterior, se vor întâlni și cu Volodimir Zelenski la Dublin. Americanii spun că între cele două tabere nu există încredere și că tot nu reușesc să ajungă la un acord, mai ales în privința teritoriilor. Pe de altă parte, un diplomat rus de rang înalt a declarat miercuri că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune la nivel bilateral cu state membre NATO.

Deși rușii și ucrainenii au anunțat diplomatic "unele progrese" la finalul celor două zile de discuții de pace de la Abu Dhabi, mediatorii americani au declarat că Rusia și Ucraina nu au încredere una în cealaltă și încă nu reușesc să ajungă la un acord, mai ales în privința problemelor teritoriale, care vor fi cel mai greu de rezolvat.

Negocieri fără anunţuri concrete la Abu Dhabi

În afara unui schimb de prizonieri de război, întâlnirile mediate de americani ieri şi azi s-au încheiat fără anunțuri concrete, scrie Reuters.

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Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a spus că mediatorii americani încearcă să găsească o soluție de pace care să țină cont atât de interesele Rusiei, cât și de cele ale Ucrainei. El s-a arătat convins că poate fi găsită o cale către pace.

În ciuda optimismului public, nu există semne că vreuna dintre tabere este dispusă să facă compromisuri majore nici după patru ani și jumătate de război.

Negocierile au intrat în impas după ce Ucraina a respins cererea președintelui rus Vladimir Putin de a ceda întregul Donbas în schimbul păcii. De atunci, americanii au încercat să devieze discuțiile către garanțiile de securitate și reconstrucție după război.

Americanii se duc la Moscova să-i ceară lui Putin să îi includă și pe europeni la negocieri

"În anumite domenii vedem posibilități de compromis, în altele avem nevoie de mai multe discuții, dar cred că acesta a fost un pas foarte bun", a spus Kushner. El și celălalt emisar american, Steve Witkoff, vor călători joi la Moscova pentru discuții cu Putin.

Îi vor cere liderului rus să îi includă și pe europeni la negocierile directe. La Abu Dhabi, oficialii europeni au fost nevoiți să părăsească încăperea înainte ca rușii să intre. Delegația rusă a refuzat să participe la discuții cu aceștia.

Amintim că Europa a devenit principalul furnizor de asistență financiară și militară pentru Ucraina. Kushner a mai spus că arhitectura de securitate a Europei ar putea constitui baza unui acord, fără să ofere însă detalii.

După întâlnirile de joi de la Moscova, Kushner și Witkoff vor pleca în Irlanda, unde vor purta discuții cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

David Arahamia, liderul deputaților din partidul de guvernământ din Ucraina, a declarat că discuțiile au fost dificile, deoarece delegația rusă a venit cu "directive stricte". Totuși, a vorbit despre "un impuls favorabil" pentru identificarea unei soluții înainte de sfârșitul anului. Nu a oferit alte detalii.

Arahamia a subliniat că viitoarele negocieri ar trebui să fie multilaterale, nu trilaterale, și să includă oficiali europeni.

De cealaltă parte, negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, un consilier apropiat al lui Vladimir Putin, s-a arătat rezervat în privința planurilor ca țările europene să participe la negocieri. El a spus că nu este clar ce ar putea discuta Moscova cu Uniunea Europeană, deoarece liderii ei nu au venit cu propuneri noi.

Kremlinul insistă în declarațiile publice că Putin este deschis contactelor cu UE. Până în prezent, nu există niciun indiciu public că Putin ar fi dispus să abandoneze ideea ca Ucraina să cedeze restul Donbasului pe care rușii nu îl controlează.

Pentru că linia frontului a rămas în mare parte neschimbată, Moscova a continuat să bombardeze orașele ucrainene și infrastructura energetică, în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Ruşii propun pacte de neagresiune cu state NATO

Oficialii ruși solicită tot mai insistent încheierea unui acord amplu privind arhitectura de securitate europeană înainte de a negocia oprirea războiului.

Aleksei Drobinin, diplomat de rang înalt în Ministerul rus de Externe, a prezentat azi mai multe propuneri detaliate pe această temă, la o conferință de securitate desfășurată la Moscova.

Prima opțiune este cea a unei alianțe defensive colective sau a unor acorduri bilaterale de asistență reciprocă, precum cele pe care Rusia le are cu Belarus și Coreea de Nord.

A doua posibilitate vizează acorduri politice care să prevadă că niciuna dintre semnatare nu ajută adversarii celeilalte părți în caz de agresiune, așa cum prevede pactul încheiat între Moscova și Iran.

Iar a treia opțiune este cea a unor pacte bilaterale de neagresiune reciprocă. "De exemplu, acorduri de acest fel ar putea fi încheiate cu state individuale membre NATO, care ar primi apoi, de exemplu, garanții individuale suplimentare de securitate din partea Federației Ruse", a explicat Drobinin.

Politicienii europeni se opun discuțiilor despre arhitectura globală de securitate a continentului fără ca mai întâi să se ajungă la un armistițiu total în Ucraina.