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Tragedie în Franţa. Fotbalistul Wanis Honsor a murit pe teren după ce a suferit un stop cardiac

Tragedie în Franţa. Fotbalistul Wanis Honsor a murit pe teren după ce a suferit un stop cardiac Fotbalistul Wanis Honsor - X/@fcr1899
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.11.2026, 18:16 | Modificat la 11.11.2026, 18:16

Wanis Honsor, un jucător al unei echipe franceze de fotbal, a murit miercuri după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui antrenament, scrie L’Equipe. Echipele de intervenţie sosite la stadion nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa tânărului jucător. Honsor avea doar 22 de ani.

Wanis Honsor, un fundaş stânga, originar din Le Havre, s-a format la academia de tineret a lui FC Rouen şi a avut trei apariţii pentru prima echipă a acestui club în sezonul 2023/2024. După perioade petrecute la Mâcon, Dieppe şi Flers, el tocmai se transferase la Saint-Denis FC, formaţie de pe insula Réunion, din postura de jucător liber de contract.

Într-un comunicat, Federaţia Franceză de Fotbal a transmis "cele mai profunde condoleanţe familiei şi celor apropiaţi, precum şi întregului club Saint-Denis FC. În aceste momente dureroase, îşi exprimă sprijinul deplin şi se alătură suferinţei întregii familii a fotbalului din Réunion".

D.C.
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