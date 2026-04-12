În Săptămâna Mare, emoția a căpătat forme diferite, nu doar în biserici, ci și în sălile de spectacole. Muzica, teatrul și tradiția s-au întâlnit pentru a spune, altfel, povestea Învierii. Corul Madrigal a încheiat un turneu național care a adus această atmosferă în cinci orașe din țară, în fața a peste zece mii de spectatori.

La București, Aula Magna a Universității Politehnica a devenit, pentru o seară, un spațiu al trăirilor profunde. Muzica s-a împletit cu teatrul.

Pe scenă, vocile Corului Madrigal au recreat momentele agonie și speranță de dinaintea Învierii.

"Spectacolul Săptămâna Patimilor, în care Corul Madrigal dirijat de Ana Ungureanu și câteva sute de copii din Corurile Cantos Mundi vin să aducă o altfel de poveste a învierii Mântuitorului", a declarat Emil Pantelimon, manager Corul Madrigal.

Spectacolul a durat 80 de minute și a fost prezentat în cinci orașe din țară, de la Timișoara la București, în fața a peste zece mii de spectatori.

"Este un spectacol care a avut premieră acum 4 ani și dacă mi-aduc bine aminte, la Arad a fost prima dată jucat, iar se bucură în continuare de o foarte mare popularitate", a mai spus Emil Pantelimon.

De la jumătatea spectacolului, artiștii au cântat printre spini.

"Săptămâna patrimilor până la urmă este felul în care madrigalul arată autenticitatea sărbătorii pascale dincolo de comercialul cotidian care ne înconjoară", a spus Emil Pantelimon.

Turneul "Săptămâna Patimilor" a avut loc între 23 martie şi 9 aprilie.

