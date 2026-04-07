Suntem în Săptămâna Mare cunoscută şi sub numele de Săptămâna Patimilor, iar creştinii ortodocşi practicanţi obişnuiesc să nu mănânce nimic, până la apusul soarelui. Este un mod de a-şi arăta solidaritatea cu suferinţele prin care a trecut Mântuitorul. Fiecare posteşte însă cât poate. Cei mai mulţi încearcă să ţină post negru în Vinerea Mare.

Preoții ne recomandă în primul rând să purtăm o discuție cu un medic înainte de a lua decizia de a ține post negru. Cei cu anumite probleme de sănătate sunt scutiți de la acest lucru și iar puteți să-și agraveze starea dacă ajung să fac acest post, care nu este facil pentru toată lumea.

De asemenea, tot ei ne explică și că este absolut inutilă această abținere de la anumite alimente dacă nu renunțăm la tehnologie, de exemplu, sau la orice alt exces pe care îl facem, dacă nu ne apropiem mai mult de biserică în această perioadă, ne rugăm mai mult, stăm mai mult în liniște.

Practic, nu este suficient faptul că alegem să nu consumăm anumite alimente sau chiar absolut nimic într-o anumită zi. Cei mai mulți, în săptămâna mare, aleg să țină post negru în zilele de miercuri, dar mai ales vineri, în Vinerea Patimilor.

Sunt multe persoane care aleg chiar să nu bea nici măcar apă în această zi. Medicii spun că se întâmplă de multe ori ca în astfel de perioadă de post să ajungă oameni la urgențe din cauza unor stări de leșin din cauza faptului că nu au consumat alimente și nu au băut apă și nici măcar acolo nu-și întrerup postul. Primesc perfuzii cu vitamine și diverse minerale și continuă postul, unii chiar până la Paște.

Totul ține mai degrabă de starea sufletească, spun preoții, decât de ceea ce alegem să mâncăm sau să nu mâncăm în aceste zile. Să nu uităm că este săptămâna mare, ar trebui să mergem la spovedit, la împărtășit și să ne pregătim mai mult sufletește pentru Paște decât material în locuințe.

Clara Mihociu

