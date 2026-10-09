De aproape patru secole, Iașiul este, la fiecare mijloc de octombrie, locul în care credința adună mii de credincioşi de prin toate colțurile țării și chiar de peste hotare. Cu lacrimi în ochi şi cu speranță în suflet, pelerinii se închină la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Nu toţi ştiu însă povestea celei care a devenit ocrotitoarea Moldovei şi una dintre cele mai importante sfinte ale ortodoxiei: o tânără simplă, din Epivat, care și-a trăit viaţa întru credinţă.

"Cine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Acest cuvânt l-a auzit în biserică", spune Lucian Apopei, preot.

Parascheva avea doar 10 ani când a auzit îndemnul Mântuitorului de a-L urma. De atunci a început să împartă tot ce avea cu sărmanii. La fel a făcut și când părinții ei, oameni înstăriți, s-au stins: și-a împărțit averea cu nevoiașii. S-a retras apoi la o mănăstire din Heracleea, nu departe de Marea Neagră, a călătorit la Constantinopol și Ierusalim și s-a retras în pustiul Iordanului. S-a întors pe meleagurile natale cu doar doi ani înainte să moară.

"A căutat să ajungă la locurile sfinte, a poposit în ținuturile Iordanului, a trăit ca o cuvioasă. Nu a avut o viață lungă, o viață scurtă de doar 27 de ani. Pentru a dobândi sfințenia nu este nevoie de mulți ani, ci este nevoie de ani frumoși, mântuitori, trăiți cu credință. De o astfel de viață a avut parte Sfânta Cuvioasă Parascheva", adaugă preotul.

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A fost înmormântată ca o străină. Mulți ani mai târziu, când au deschis întâmplător mormântul, credincioșii au găsit moaștele intacte și neatinse de trecerea timpului. Și de la acea minune încoace, s-au ținut lanț minunile celei care a devenit, între timp, una dintre cele mai importante sfinte ale ortodoxiei. Cu 385 de ani în urmă, domnitorul Vasile Lupu a primit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva în dar de la Patriarhia Constantinopolului. De atunci, pe 14 octombrie, credincioșii o sărbătoresc la Iași.

În 1996 au fost aduse aici, la Iași, moaștele Sfântului Andrei și se spune că ar fi venit atunci să se închine atât lui, cât și Sfintei Cuvioase Parascheva, în jur de peste un milion de credincioși de peste tot din țară. Este un moment care avea să schimbe în totalitate imaginea pelerinajului de aici, de la Iași, și care a făcut istorie. Acum, la trei decenii distanță, oamenii continuă să vină de peste tot din țară pentru a se închina sfinților în luna octombrie.

Zeci de mii de credincioși stau ore în șir la coadă să ajungă la racla cu moaștele sfintei. Orele de așteptare devin rugăciuni, iar fiecare pas este făcut cu credința că Sfânta le va asculta ruga și le va alina suferința.

Cornelia: Am avut un copil bolnav, un băiat și s-a însănătoșit. În fiecare an venim cu grupul.

Reporter: De câți ani?

Cornelia: De vreo cinci ani.

"Credința, asta e totul. Acum am puține emoții pentru că mă apropii de sfântă. M-a ajutat foarte mult cu examene, cu sănătatea în primul rând, cu problemele ce le avem", spune o fată.

Ionica Moldoveanu a venit din Portugalia pentru a participa, pentru prima dată, la pelerinajul de la Iași.

Reporter: Vă rugați pentru ceva în mod special?

Ionica Moldoveanu: Sănătate, părinții sunt cam bolnavi. Am plecat de la cinci dimineața din Tecuci și la 9 ne-am așezat la rând, dar nu știm cum au trecut orele.

Peste 36.000 mii de credincioși s-au închinat deja la raclă. Numărul celor așezați la coadă crește de la o oră la alta.