Momentul în care grănicerii ucraineni opresc un motociclist care voia să treacă ilegal graniţa în România
Un bărbat aflat pe motocicletă a fost oprit de grănicerii ucraineni în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera în România. Incidentul a avut loc la punctul de control Porubne, unde forțele de ordine au intervenit rapid pentru a-l reține, se arată într-o declaraţie a Serviciul de Stat al Gărzii de Frontieră din Ucraina, postată pe contul oficial de X.
Potrivit autorităților ucrainene, bărbatul a încercat să forțeze trecerea graniței pe motocicletă, însă grănicerii aflați în serviciu la punctul de control Porubne au reacționat imediat. Aceștia au pornit în urmărirea motociclistului și au reușit să îl oprească înainte ca acesta să părăsească teritoriul Ucrainei.
După reținerea sa, autoritățile au întocmit procese-verbale administrative pentru încălcarea regimului de frontieră. Ulterior, bărbatul a fost predat reprezentanților Poliției Naționale, împreună cu motocicleta folosită în tentativa de trecere ilegală a frontierei.
Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și măsurile legale care se impun.
