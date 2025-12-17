Războiul pentru Warner Bros continuă. Compania va respinge oferta ostilă de 108 miliarde de dolari a Paramount

Warner Bros Discovery va recomanda acționarilor să respingă oferta ostilă de 108 miliarde de dolari lansată de Paramount, relatează Financial Times şi Reuters. Compania nu crede că Paramount are gatantată finanţarea și consideră că oferta nu este la fel de bună ca alta făcută de Netflix. Între timp, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, s-a retras, spunând că lupta dintre Netflix și Paramount a devenit prea complicată.

Warner Bros Discovery (WBD) pregătește un răspuns oficial în care va critica în 4 puncte importante oferta Paramount, spunând că este slabă, nesigură privind finanțarea și mai puțin atractivă decât oferta făcută de Netflix, relatează Financial Times. Documentul nu a fost încă publicat oficial pentru că mai trebuie aprobat de conducerea companiei.

Boardul WBD susține că oferta Paramount este mai incertă, fiind susținută de trustul familiei Ellison (cu active Oracle de 250 miliarde dolari), și nu personal de Larry Ellison. Investitorii par să creadă că Paramount va fi nevoită să mărească suma oferită, altfel riscă să piardă.

Jared Kushner s-a retras, spunând că lupta dintre Netflix și Paramount a devenit prea complicată

Între timp, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, implicat în oferta Paramount prin firma sa de investiții Affinity Partners, s-a retras, spunând că lupta dintre Netflix și Paramount a devenit prea complicată, iar contextul s-a schimbat mult față de momentul în care a intrat în joc.

Kushner ar fi ieşit din oferta pentru a facilita discuțiile cu boardul WBD și pentru a elimina criticile legate de legăturile cu Donald Trump. Chiar și fără Kushner, Paramount este percepută mai apropiată de administrația Trump decât Netflix, datorită relației apropiate a familiei Ellison cu liderul de la Casa Albă. Retragerea lui Kushner nu ar afecta finanţarea din Orientul Mijlociu: Qatar, Arabia Saudită și Abu Dhabi, au promis 24 miliarde dolari, dublu față de contribuția Ellison.

Pe 8 decembrie, grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery, în valoare de 108,4 miliarde de dolari. Paramount s-a adresat direct acţionarilor Warner Bros cu o ofertă în numerar de 30 dolari pe acţiune pentru întreaga companie, inclusiv divizia Global Networks, şi le-a cerut respingerea tranzacţiei cu gigantul american de streaming Netflix. Anunţul a venit după ce Netflix informase pe 28 noiembrie că a ajuns la un acord în vederea preluării Warner Bros Discovery, pentru 72 miliarde de dolari.

Investitorii WBD care au discutat cu conducerea companiei au declarat că grupul are încredere în oferta Netflix, dar rămâne deschis unei noi oferte din partea Paramount, cu condiția ca aceasta să rezolve problemele legate de finanțare și să crească suma oferită.

Decizia de a-şi reafirma angajamentul faţă de oferta de preluare înaintată de Netflix ar marca cea mai recentă schimbare de situaţie în cursa pentru activele care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max. Ar fi cea mai mare operaţiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în 2019, pentru 71 miliarde de dolari, aminteşte Reuters.

Paramount susține că oferta sa este mai avantajoasă din punctul de vedere al aprobărilor, având susţinerea familiei Ellison

Paramount a criticat oferta Netflix, spunând că "expune acţionarii WBD la un proces îndelungat de aşteptare în urma verificărilor autorităţilor de reglementare iar rezultatul este nesigur". Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros Discovery (WBD), subliniind că gigantul de streaming video deţinea deja "o cotă de piaţă foarte mare" şi adăugând că "aceasta ar putea fi o problemă".

"Voi fi implicat în decizia autorităţilor de reglementare" cu privire la această achiziţie, a declarat preşedintele SUA la sosirea sa pentru o ceremonie de premiere la Centrul Kennedy, mare sală de spectacole din Washington. Trump nu a spus dacă este în favoarea aprobării acordului, dar a subliniat o potenţială concentrare a puterii de piaţă în industria divertismentului. "Asta va fi treaba unor economişti. Dar este vorba de o cotă de piaţă mare. Nu există nicio îndoială că ar putea fi o problemă", a afirmat el.

Ce urmăreşte de fapt Netflix prin cumpărarea Warner Bros

Conform analiştilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care "Game of Thrones", "DC Comics" şi "Harry Potter", va înclina şi mai mult balanţa puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care şi-a construit dominaţia fără achiziţii majore sau o bibliotecă mare de conţinut, şi îi va permite să respingă concurenţa din partea Walt Disney şi Paramount, susţinute de familia Ellison.

Analiştii susţin că în spatele achiziţiei stă dorinţa Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor şi filmelor de succes şi de a se baza mai puţin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor şi caută noi căi de creştere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenţie de organismele de reglementare a concurenţei din Europa şi SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, care a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate şi are legături strânse cu administraţia Trump, a pus la îndoială procesul de vânzare la începutul acestei săptămâni într-o scrisoare în care susţine că Netflix a fost tratat preferenţial.

Netlix are în ofertă o clauză de reziliere de 5,8 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că, dacă tranzacția nu se finalizează din vina lor, vor plăti această sumă. Fiind vorba de o sumă mare, este un semn că are încredere că va obține toate aprobările necesare, explică Financial Times.

