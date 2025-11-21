Un şofer din Târgu Jiu a avut parte, vineri dimineaţă, de o surpriză neplăcută în parcare. Maşina sa era „împachetată” cu fel de fel de mesaje neplăcute, cel mai probabil drept răzbunare.

Nu se ştie dacă păgubitul a depus plângere la poliţie sau dacă oamenii legii s-au autosesizat din oficiu, cert este însă că a supărat pe cineva, care a decis să se răzbune astfel.

Surpriză neplăcută în parcare

Imaginile au fost postate pe pagina de Facevook TV Sud, iar comentariile nu au întârziat să apară. „A venit Moş Nicolae?? Atât s-a putut!” „Unii și le mai fac și singuri ,ca să ajungă pe aceste pagini”.

Articolul continuă după reclamă

„O „carte de vizită" foarte frumoasă a celui ce a făcut „opera". „Cata rautate , nu e deloc amuzant e doar ceea ce a stiut sa faca mai bine ,sunt atat de multe moduri prin care a atrage atentia unei persoane intr-un fel frumos si totusi atat a procesat creerul celui ce a făcut". „Dacă o fi parcat pe locul altei persoane!" „Pregătită de sărbători". „Era gata de livrare", sunt doar câteva dintre mesaje.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰