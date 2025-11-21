Paul, tânărul de 18 ani, în scaunul cu rotile, strivit de maşina unei foste judecătoare în curtea unui spital din Bihor, se luptă în continuare pentru viaţa lui. Are multiple fracturi, inclusiv de bazin, iar starea lui este delicată. Mama acestuia spune că se cunoșteau cu fosta magistrată şi că aceasta îl admira pe Paul pentru firea lui optimistă. În momentul accidentului, Paul era în plină recuperare şi avea şanse reale de vindecare. Acum, apropiaţii încearcă să strângă bani pentru operaţiile care urmează.

"Și când am coborât, vă dați seama că l-am găsit întins pe jos, dar era conștient și îmi spunea doar că mami, o să fie bine", a declarat mama lui Paul. Sunt mărturiile unei mame care de 6 luni de zile umblă cu fiul său de doar 18 ani prin spitale în speranţa că acesta va merge din nou. După un accident la piscină, unde şi-a fracturat coloana, Paul avea şanse mari să îşi revină. Până acum 2 zile. "Ei efectiv stăteau cuminți în parcare acolo, unde ne adunam de fiecare dată să stăm, să povestim, să râdem, să mai schimbăm, să socializăm. Și în momentul când eu am auzit o bubuitură din cameră, am avut senzația că a căzut liftul. Între timp eu sunam pe fiul meu care nu putea să-mi răspundă. Eu sunt eu sunt în stare de șoc. Noi stăteam la recuperare după altă traumă. Paul era recuperau undeva la 50%. Eram în parametri în care trebuia să fie", a declarat mama lui Paul.

Paul nu renunţă la visul de a merge din nou

Tragedia a avut loc chiar în curtea spitalului unde Paul, împreună cu un alt tânăr de 28 de ani, Norbert, făceau recuperare. Cei doi tineri, ambii în scaune cu rotile, au ieşit la o ţigară atunci când o fostă judecătoare a încercat să parcheze. Femeia de 51 de ani a încurcat însă frâna cu acceleraţia şi i-a spulberat. Norbert a murit pe loc. Paul a scăpat miraculos cu viaţă şi a fost operat de urgenţă. "Acum trebuie să trăim a doua traumă. Doctorii ne-au asigurat ca nu i-a afectat vechea traumă. Situaţia lui este foarte gravă", a declarat mama lui Paul. "Are o traumă complexă de bazin, fractură de condil stâng, fractură de ambe oase, membru inferior stâng, care a fost şi operată în urgenţă. Este în terapie intensivă cu supraveghere continuă", a declarat Carmen Pantiș, medic ATI spitalul județean Oradea.

Cu toate acestea, Paul nu renunţă la visul de a merge din nou. "Pacientul nostru este foarte optimist şi plin de speranţă în actul medical", a declarat Carmen Pantiș, medic ATI spitalul județean Oradea. Culmea, fosta judectoare care a provocat accidentul, îşi cunoştea victimele. Venea de mai multe zile la clinică cu partenerul său care avea nevoie de recuperare, iar pe Paul îl admira. "Da, da, i-am cunoscut, am vorbit. îl iubeau pe Paul. Zicea: 'Doamne, cât îi de optimist, ce copil! Când îl vedem pe el avem putere să mergem mai departe'", a declarat mama lui Paul.

Paul făcea parte din galeria echipei de fotbal Corvinul Hunedoara. Toată comunitatea s-a mobilizat să-l ajute să meargă din nou. Şi acum îi vor fi din nou alături cu tot ce se poate. Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă IN REM.

