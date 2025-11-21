Băiatul de 18 ani, călcat cu maşina de o fostă judecătoare, a trecut cu bine de prima operaţie, dar urmează una şi mai dificilă. Între timp, mama lui retrăieşte cu groază momentul accidentului. O cunoştea pe şoferiţă. În plus, trecuse şi ea de multe ori pe aleea unde fiul său a fost grav rănit, iar alt tânăr ucis.

Paul trebuie să înveţe din nou să meargă. După ce a fost lovit de maşina fostei judecătoare, medicii l-au dus direct în sala de operaţii. Urmează, însă, şi altele intervenţii chirurgicale. Când s-a întâmplat accidentul, mama lui era în spitalul privat unde Paul făcea recuperare după alt accident.

"Paul a suferit aceste accident în care a fost lovit de maşină în parcare", spune Ana Maria Pupăză, mama lui Paul.

"Eu am auzit o bubuitură din cameră, am avut impresia că a căzut liftul. Îl sunam pe fiul meu care nu putea să îmi răspundă. Și când am coborât, vă dați seama că l-am găsit întins pe jos, dar era conștient și îmi spunea doar că 'Mami, o să fie bine şi o să fie bine'", povesteşte mama.

"Putea să fie o leziune catastrofală mai ales având în vedere situaţia lui delicată, un pacient fragil. Este foarte optimist, este plin de speranţă şi încredere în actul medical", spune Carmen Pantiș, medic ATI spitalul județean Oradea.

Paul Pupăză era în scaun cu rotile după un accident suferit la pisicină, vara aceasta.

"A sărit direct în apă. Şi când s-a ridicat el dădea numai din braţe, picioarele nu le mai simţea", povesteşte un prieten.

Tânărul face parte din galeria care susţine echipa de fotbal Corvinul Hunedoara la fiecare meci, iar camarazii strâng bani pentru recuparea lui.

Împreună cu alt tânăr, Paul s-a nimerit să fie pe aleea pietonală din curtea centrului de recuperare când fosta judecătoare încerca să parcheze. Şoferiţa a declarat la audieri că nu ştie cum a încurcat pedalele - a apăsat acceleraţia în loc de frână şi i-a lovit pe cei doi pacienţi care erau în scaune cu rotile.

"M-a sunat să mă întrebe, a fost şi ea într-o stare de şoc şi mă gândesc că este în continuare, să o ţinem la curent cu starea lui Paul. Ne va fi alături", spune Ana Maria Pupăză, mama lui Paul.

Şansă nu a avut însă, şi Norbert

Tânărul de 27 de ani a ajuns sub roţile SUV-ului. Se recupera la spitalul de lângă Băile Felix, tot după un accident la pisicină. O întreagă comunitate a strâns bani ca să poată să înceapă tratamentul şi să spere că va putea să meargă din nou.

Apropiat al victimei: Trebuia să vină acasă şi să lucreze şi să fie.

Reporter: Avea planuri de viitor?

Apropiat al victimei: Da, avea. Se gândea că va merge din nou şi că va face nuntă.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, dar fosta judecătoare nu este suspectă şi nu o să fie trasă la răspundere pentru tragedie, cel puţin în acest moment.

