Primul traseu montan din România accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere a fost inaugurat sâmbătă în Masivul Ciucaș. Proiectul, realizat de Departamentul pentru Situații de Urgență împreună cu mai mulți parteneri instituționali și ONG-uri, oferă o experiență în natură în condiții de siguranță, prin ghidaj tactil și sisteme audio. Traseul reprezintă o premieră națională și un pas important pentru accesibilizarea mediului montan.

Premieră în România: Primul traseu montan pentru persoane cu deficiențe de vedere. Unde a fost inaugurat - Facebook / Departamentul pentru Situații de Urgență

Departamentul pentru Situații de Urgență, alături de o rețea extinsă de instituții publice și organizații nonguvernamentale a inaugurat sâmbătă primul traseu montan din România special accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere, scrie Mediafax.

Ghidaj tactil și audio pe potecă

Traseul montan pornește din Valea Berii, din zona Fabricii de Apă din Cheia, și urcă până la Hornul aflat la baza Vârfului Ciucaș. Pentru a le permite persoanelor nevăzătoare să exploreze natura fără a afecta cadrul natural al potecilor, inițiatorii au implementat mai multe soluții tehnice.

Articolul continuă după reclamă

Printre acestea se numără: "Hărți în relief și inscripții Braille: Amplasate pe traseu pentru a oferi o reprezentare tactilă a hărții generale și a punctelor de interes. Senzori audio inteligenți (Sistemul StepHear): Dispozitive instalate de-a lungul potecii care transmit automat mesaje audio pe telefoanele utilizatorilor prin aplicația StepHear (disponibilă pe iOS și Android). Mesajele oferă detalii în timp real despre poziție, direcția de deplasare și tipul de teren", potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proiectul a fost implementat de DSU, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD), Asociația Nevăzătorilor din România, Fundația pentru SMURD, SPJ Salvamont Prahova – Formația Cheia, Greenpeace România, EduCaB și o rețea extinsă de organizații neguvernamentale și parteneri privați.

"Acest proiect pilot reprezintă o premieră națională și propune un model de bune practici pentru incluziune socială, demonstrând că accesul în natură poate fi realizat în condiții de siguranță prin cooperarea strânsă dintre instituții. Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare, din cauza lipsei unor infrastructuri adaptate nevoilor lor specifice de explorare și siguranță", transmite Departamentul pentru Situații de Urgență.