Cât scot turiştii din buzunar pentru o masă pe litoral. Pe plaje abia dacă mai ai loc să arunci un ac

Fuga de caniculă are linia de finish pe litoral. Aici se opresc, în acest weekend, peste 80.000 de turiști, chiar dacă și stațiunile de la malul mării sunt sub cod galben de temperaturi ridicate. Briza și apa mării sunt cele mai bune variante pentru a te răcori. Dacă suporţi aglomeraţia, desigur. Pe plaje abia dacă mai ai loc să arunci un ac. Turiştii sunt şezlong lângă șezlong și prosop lângă prosop.

Briza, apa mării și o băutură rece. Împreună alcătuiesc rețeta perfectă împotriva caniculei, iar zeci de mii de români au pus-o în practică. În Eforie Nord, plajele au fost pline ochi de turiștii ajunși aici chiar și pentru măcar o singură zi.

"Nici măcar nu am mai dormit până la 7 dimineața când am plecat și am venit să vedem răsăritul", spune o tânără.

"Am plecat la ora 2, pe la 5 fără am ajuns tocmai ca să prindem răsăritul", spune altă tânără.

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"Puțină plajă, după plimbare, un restaurant. N-am mai fost de mult și am zis să mai încercăm", spune un tânăr.

"În weekendul acesta cred că suntem overbooked. Barul este ocupat, restaurantul arhiplin", menţionează Cristian Rădulescu, hotelier.

Sebi se bucură de vacanța de vară alături de familie. Cea mai bună companie este chiar bunicul său.

"Îmi place că suntem toți împreună și că putem să ne ducem mult în larg", spune băiatul.

"De mulți ani vin la Eforie Nord, dinainte de 90. În vremea când eram mai tânăr veneam în gașcă, pe aici pe la vraja mării ne petreceam serile", spune bunicul.

La fel de încântat de plajă este și Noby, mai ales că are o pălărie care îl protejează de soarele puternic.

Reporter: Cum îl răcoriți?

Stăpâna căţelului: Cu pălărie, cu apă. Am profitat puțin și de luna iunie că sunt mai puțini oameni, am mai fost în august, iulie, era mult mai cald și aglomerat.

Turist: Distracție, o bere, cu nepoții

Reporter: Cât costă?

Turist: 10 lei. 5 lei berea.

Reporter: Sunt prețuri bune?

Turist: Da.

Marea este liniștită, turiștii se pot bucura de apă fără griji

"Este cel mai aglomerat weekend, se și vede. Vântul nu este periculos, avem arborat steagul de prezență momentan, vedem pe parcursul zilei ce se va întâmpla", spune Costin Nistor, salvamar.

"E super, venim în fiecare an, suntem gașca veselă, un grup de fete frumoase. E pentru toate buzunarele, noi suntem pensionare și e ok", menţionează o femeie.

La orele prânzului, când soarele e periculos, turiștii se pot bucura de excursii pe apă.

"Nicăieri briza nu este mai răcoroasă decât în largul mării, iar de aici din portul turistic Mangalia puteți pleca în croazieră cu catamaranul, velierul sau iahtul", spune Andreea Filip, reporter Observator.

"Ne aflăm în microdelta sudului litoralului, o zonă foarte puțin cunoscută. Avem peștera de la limanu, peșteră foarte controversată, vreo 5 km de labirinturi foarte periculoase care duc chiar până în Bulgaria", explică Florin Guliman, căpitan.

Experiența a fost una cu totul inedită pentru această familie din București.

"A meritat plimbarea cu vaporașul, a fost super răcoritor, interesant, frumos, o atmosferă plăcută pe vas", spune mama.

"Mi-au plăcut poveștile despre navele militare și peisajul mi-a plăcut foarte mult", spune fiul.

"Mie mi-a plăcut golful cu ambarcațiuni de croazieră", menţionează tatăl.

O excursie cu catamaranul costă 50 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii.

După atâta distracție, e vremea pentru o masă copioasă.

"Avem hamsie, guvizi, șprot, midii pane, calamar pane, creveți, tentacule de calamar marinate", explică un vânzător.

O sută de grame de creveți la malul mării costă 15 lei, midiile 12 lei, iar tentaculele de calamar 25 de lei.