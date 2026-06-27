Un turist de aproximativ 30 de ani a avut nevoie de ajutor după ce a intrat în mare, departe de mal, deși nu știa să înoate. Salvamarii au acţionat la timp şi au reuşit să îl salveze.

Momentul în care un turist este salvat din mare, în Eforie. S-a aventurat în larg, deşi nu ştia să înoate - Sursa: Captură foto

Întâmplarea a avut loc pe plaja Roxy din Eforie. Un val l-a dezechilibrat și l-a trântit brusc. Bărbatul s-a panicat și a început să înghită apă. Salvamarii l-au observat imediat și l-au adus în siguranță la mal.

Pe plajă, acesta a început să scuipe sânge. A fost preluat de echipajul SMURD, a primit îngrijiri medicale de urgență, iar ulterior a fost transportat la spital cu ambulanța.

"Marea nu iartă greșelile. Dacă nu știți să înotați, nu vă aventurați în apă adâncă și nu depășiți zona sigură de îmbăiere.", transmit salvamarii din Eforie Nord într-o postare pe Facebook.

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