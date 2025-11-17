Un bărbat care se dădea drept preot şi cerea bani de la oameni este anchetat de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, au anunţat poliţiştii din Neamţ.

Preot fals, prins în timp ce lua pomelnice cu bani de la credincioşi, în Neamţ - Shutterstock

Bărbatul în vârstă de 46 de ani era îmbrăcat în haine preoţeşti şi a fost prins când lua de la credincioşi pomelnice cu bani.

"Asupra sa au fost identificate patru bancnote de 500 euro, având inscripţia PROP COPY, două bancnote de 20 lire, cinci bancnote de un dolar, o bancnotă de 100 lei moldoveneşti, o bancnotă de 200 lei, o pereche de chei auto şi patru tuburi cu mir. În interiorul autoturismului au fost identificate 24 de pomelnice cu diferite sume de bani, un spray iritant lacrimogen şi două piese de vestimentaţie preoţească", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Falsul preot a fost condus la audieri, iar, la final, poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele acestuia, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.

