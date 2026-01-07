Tragedie uriaşă în familia unui preot din Vatra Dornei. Copilul acestuia, un adolescent de 14 ani, a murit, după ce maşina condusă de preoteasă a derapat, a rupt balustrada de pe marginea drumului, apoi a căzut în gol, de la aproape opt metri înălţime. În maşină se aflau şi ceilalţi patru copii ai familiei, care au fost găsiţi la un pas de hipotermie. Doi jandarmi au intervenit după ce au văzut parapetele rupt. Copilul a ajuns în stare gravă la spital, a fost operat de urgenţă, însă, din păcate a murit la scurt timp. Când au fost găsiţi, fraţii lui erau aproape în hipotermie.

Accidentul a avut loc marţi în jurul orei 10 dimineaţa. Într-o curbă uşoară, şoferiţa a pierdut controlul direcţiei de mers şi a intrat într-un parapete de pe marginea şoselei. Maşina a rupt balustrada şi s-a răsturnat.

Autoturismul s-ar fi întreptat dinspre localitatea Dorna Arin, iar în această zonă, pe acest pod, şoferul ar fi pierdut controlul volanului, s-ar fi izbit în parapet şi a căzut cu maşina de la o distanţă de aproape opt metri, în albia râului Bistriţa.

În maşină se aflau şoferiţa, în vârstă de 38 de ani, preoteasă în Vatra Dornei, şi copiii ei, un adolescent, de 14 ani, şi alţi patru fraţi mai mici pe bancheta din spate. Norocul a făcut ca fix în acel moment, o patrulă a Jandarmeriei să treacă şi să observe balustrada ruptă. Cei doi jandarmi au sunat la 112 şi au scos victimele din maşină.

"Când m-am deplasat spre serviciu, la 7 fără 20, balustrada era intactă şi noi când patrulam, am observat ceva urme de zăpadă şi că lipseşte balustrada şi am zis colegului hai să ne uităm puţin. Băiatul, care era cel mai grav, era jumătate ieşit din maşină şi l-am scos, după care am văzut că şi celelalte victime erau mobile, adică nu erau încarcerate şi am mai scos trei dintre ele până au venit colegii de la ISU", a declarat Toma Vangu.

Toate cele şase victime au ajuns la spital. Fratele cel mare a fost operat, dar la câteva ore a murit. Victimele au ajuns la Spitalul Municipal din Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale, ulterior au fost transportate către spitalul judeţean de urgenţă din suceava pentru investigaţii amănunţite şi tratament de specialitate.

"O mamă, în vârstă de 38 de ani, victima unui accident rutier cu traumatism cranio-cerebral sever, agitată, o contuzie toraco-abdominală şi coapsă stângă aflată momentan în investigaţii", a explicat Monica Terteliu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Suceava.

Martorii spun că accidentul ar fi avut loc din cauza poleiului şi a vitezei. "Era un pic de polei, era un pic de polei, trăsese o ploaie, că maşina avea gheaţă pe geamuri, era polei. Ce s-a întâmplat acum, s-a întâmplat şi anul trecut şi o să se mai intâmple. Niciodată nu se curăţă străzile".

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă şi urmează să stabilească cum s-a produs exact accidentul.

