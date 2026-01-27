A vrut să devină preot în România, dar n-a avut bani. Acum e şef într-un abator din Franţa cu sute de angajaţi

Un român care visa să devină preot ortodox a ajuns, după ani de muncă, să conducă o echipă de 300 de persoane într-un mare grup agroalimentar din Franța, scrie Le Telegramme.

Originar din Buzău, Alin a urmat timp de trei ani Facultatea de Teologie în România, cu gândul de a deveni preot. Din cauza dificultăților financiare, a fost nevoit să renunțe la studii. "În România am făcut trei ani de teologie ca să devin preot ortodox, dar nu aveam suficienți bani ca să continui", povesteşte el. În 2010 a luat decizia de a pleca din țară pentru a-și construi un viitor mai bun.

Primele locuri de muncă din Franța au fost extrem de grele: a lucrat în abatoare de păsări și bovine, muncă fizică intensă, complet diferită de viața pe care o cunoscuse până atunci. În 2015, s-a stabilit în zona Lamballe, unde a început să lucreze la Cooperl, un gigant al industriei agroalimentare.

A pornit de jos, de la muncă pe linia de producție, iar astăzi conduce o echipă de aproximativ 300 de oameni. "Nu mă întorc niciodată înapoi. Trebuie să mergi mereu înainte", spune Alin.

Stabilit definitiv în Franța, românul este căsătorit, are două fetițe și o viață bine înrădăcinată în comunitatea locală. Deși s-a integrat complet în societatea franceză, nu și-a pierdut legătura cu identitatea sa: cântă la slujbele ortodoxe alături de alți români și este implicat în viața comunității, precizează sursa citată.

