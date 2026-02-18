Antena Meniu Search
Un preot din Dej a ajuns în instanţă cu o speţă complet neortodoxă. Este acuzat că a început să hărţuiască şi să ameninţe o tânără, cu care a avut o relaţie extraconjungală timp de patru ani. Preotul ar fi început să o terorizeze pe femeie în momentul în care aceasta i-a spus că vrea să termine relaţia.

de Alex Prunean

la 18.02.2026 , 15:29

Drama prin care trece tânăra a început după ce a decis să pună capăt relației de patru ani pe care o avea cu preotul dintr-o comună de lângă Dej. Deși bărbatul era căsătorit, povestește femeia, avea o relație ascunsă care la început a decurs bine. Pentru că bărbatul era foarte posesiv și încerca să-i controleze total viața, tânăra studentă a decis să-l părăsească, dar preotul nu a acceptat acest lucru.

Aceasta a povestit în fața instanței că bărbatul a început să o urmărească peste tot și nu de puține ori îi supraveghea blocul în care locuiește. De asemenea, femeia le-a mai spus judecătorilor că preotul i-a transmis că o va distruge și că zilele îi sunt numărate.

Cu brățară de monitorizare, sub sutană

Acesta ar fi fost și violent, pălmuind-o pe tânără chiar în fața facultății pentru că a refuzat să șteargă contul de Facebook, pentru a nu-i da lui motive de gelozie. Victima spune că preotul i-a montat inclusiv un dispozitiv de urmărire GPS pe bateria mașinii pentru a-i monitoriza fiecare mișcare, potrivit Clujenii.ro

Femeia a cerut un ordin de protecție, lucru pe care l-a și primit. Judecătorii din Dej i-au interzis preotului ca timp de șase luni să se apropie de ea și de domicilul ei la o distanță mai mică de 100 de metri și chiar este obligat să poarte o brățară de monitorizare, inclusiv sub sutană, duminica la biserică.

Alex Prunean
preot amanta dej
