Video Românii îşi petrec sărbătorile acasă. Hotelurile anunţă grad de ocupare de sub 50%
De voie, de nevoie, sărbătorim mai mult acasă. Patru din zece hoteluri şi pensiuni au în acest moment sub 50% grad de ocupare pentru noaptea dintre ani, potrivit unui studiu făcut de o platformă de rezervări online. Principalele motive: preţurile mari şi gândurile că ne aşteaptă un an greu, cu taxe şi impozite majorate.
În Poiana Braşov preţurile pachetelor pentru Crăciun ating, în medie, 2500 de lei, în timp ce de Revelion acestea pot ajunge şi la 6 mii de lei de persoană.
Potrivit unei platforme de rezervări online, 40% dintre hoteluri au jumătate din camere libere de Revelion.
Situaţia economică incertă s-a suprapus şi cu lipsa zăpezii la munte, aşa că mulţi români au preferat să organizeze petrecerile acasă, unde vor cheltui mult mai puţin.
În ceea ce priveşte ofertele, multe dintre unităţile de cazare nu au pachete speciale. Însă, acolo unde ele există, conţin cine festive, meniuri tradiţionale sau camere pentru familii. Interesul turiştilor se îndreaptă către zone linişte cu acces la natură şi servicii care oferă confort şi relaxare precum SPA sau pisicină.
La Constanţa, preţurile pachetelor de sărbători ajung până la 4.000 de lei pentru două persoane.
Cei mai norocoşi dintre români vor petrece noaptea dintre ani în străinătate. Agenţiile de turism mai au încă locuri pentru vacanţe în Egipt, Thailanda sau Maldive.
