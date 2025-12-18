Dacă nu aveţi o ținută pentru Revelion, designerii vin câteva sfaturi pentru a face alegerea mai uşoară. Pentru noaptea dintre ani, se poartă hainele simple sau cel mult o piesă strălucitoare în tot outfitul. Culoarea anului este burgundi.

Se apropie Revelionul şi încep grijile pentru ţinută. Sunt si doamne care au stabilit cu mult timp înainte ce vor purta în noaptea dintre ani. Specialiștii ne recomandă ca, atunci când alegem ținuta de Revelion, să optăm pentru piese versatile, care pot fi purtate și altă dată nu doar o singură seară. "În funcție de cum te simți tu bine, contează foarte mult și ceea ce porți, ca să se vadă bine. Nu bugetul este important. Poți să arăți foarte bine într-o rochie de 500 de lei, la fel de bine poți să arati intr-una de 8.000 de lei. Dacă pur și simplu vrei să îmbraci o ținută all black, nu ai nevoie decât de o centură, cusută cu mărgele, ceva strălucitor", a declarat Izabela Mandoiu, designer vestimentar.

Studiile arată că bugetul mediu pentru ținuta de Revelion este între 300 și 500 de lei

"Trebuie să știm să păstrăm un echilibru, deci dacă avem ținuta mai simplă, geanta trebuie să epateze, să aibă un impact vizual mare, iar dacă ținută este încărcată, geantă trebuie sa devină foarte discretă. Purtam culoarea anului, burgundy, avem o geantă burgundy cu accesorii auriei", a declarat Laura Olaru, designer genţi. Croielile simple, pantalonii largi și rochiile drepte nu dau greş, iar confortul este cel mai important pentru o noapte lungă de petrecere.

Articolul continuă după reclamă

Se poate opta in acest si pentru negru, verde închis și bej. "Camașa din mătase, o cămașă cu un decupaj special. o cămașă pe care ulterior o vom putea purta și în altă ocazie, astfel încât să nu avem o piesă doar de unică folosință", a declarat Andreea Fambroise, designer. Studiile arată că bugetul mediu pentru ținuta de Revelion este între 300 și 500 de lei.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰