Video Prețurile biletelor de tren au crescut din nou, după majorarea din iulie. Care sunt noile tarife
Călătoriile de sărbători vor costa mai mult. Atât cu maşina, cât şi cu trenul. De duminică, 14 decembrie, preţul biletelor a crescut cu aproximativ 10%. Este a doua scumpire din acest an, după majorarea TVA.
Măsura de scumpire vine în contextul actualizării tarifelor conform ratei inflației și se aplică începând de odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor.
De exemplu, după scumpire, pentru ruta București-Brașov, un bilet InterRegio la clasa a doua costă 75 de lei de la 68 anterior.
Pentru București-Constanța, prețul va fi de 93 de lei la clasa a doua și ajunge chiar la 134 de lei pentru clasa a întâi.
O călătorie mai lungă precum Bucureșt Iași pornește de la 140 de lei
Este a doua scumpire de anul acesta. Prima a fost pe 31 iulie, atunci când TVA-ul s-a mărit de la 19 la 21%.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰