Călătoriile de sărbători vor costa mai mult. Atât cu maşina, cât şi cu trenul. De duminică, 14 decembrie, preţul biletelor a crescut cu aproximativ 10%. Este a doua scumpire din acest an, după majorarea TVA.

la 14.12.2025 , 14:03
Măsura de scumpire vine în contextul actualizării tarifelor conform ratei inflației și se aplică începând de odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor.

De exemplu, după scumpire, pentru ruta București-Brașov, un bilet InterRegio la clasa a doua costă 75 de lei de la 68 anterior.

Pentru București-Constanța, prețul va fi de 93 de lei la clasa a doua și ajunge chiar la 134 de lei pentru clasa a întâi.

O călătorie mai lungă precum Bucureșt Iași pornește de la 140 de lei

Este a doua scumpire de anul acesta. Prima a fost pe 31 iulie, atunci când TVA-ul s-a mărit de la 19 la 21%.

