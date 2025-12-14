Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care o femeie este spulberată mortal pe trecerea de pietoni, de un şofer de 20 de ani, în Iaşi

Un accident rutier tragic a avut loc în dimineața zilei de 14 decembrie, în municipiul Iași, soldat cu moartea unei femei, informează reprezentanții Poliției Municipiului Iași.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 11:43

Potrivit autorităților, apelul la 112 a anunțat producerea unui accident cu victime omenești pe Calea Chișinăului. La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 20 de ani, din comuna Costuleni, județul Iași, în timp ce conducea un autoturism, a accidentat o femeie de 41 de ani, din județul Iași, care se afla pe trecerea de pietoni.

Impactul a fost violent, iar femeia a suferit răni grave. Echipajul medical sosit de urgență la locul accidentului a constatat decesul victimei.

Șoferul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Articolul continuă după reclamă

Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate toate împrejurările producerii tragediei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iasi accident mort victima
Înapoi la Homepage
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Momentul în care o femeie este spulberată mortal pe trecerea de pietoni, de un şofer de 20 de ani, în Iaşi