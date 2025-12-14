Un accident rutier tragic a avut loc în dimineața zilei de 14 decembrie, în municipiul Iași, soldat cu moartea unei femei, informează reprezentanții Poliției Municipiului Iași.

Potrivit autorităților, apelul la 112 a anunțat producerea unui accident cu victime omenești pe Calea Chișinăului. La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 20 de ani, din comuna Costuleni, județul Iași, în timp ce conducea un autoturism, a accidentat o femeie de 41 de ani, din județul Iași, care se afla pe trecerea de pietoni.

Impactul a fost violent, iar femeia a suferit răni grave. Echipajul medical sosit de urgență la locul accidentului a constatat decesul victimei.

Șoferul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Articolul continuă după reclamă

Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate toate împrejurările producerii tragediei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰